【海航危機】海航控股去年破紀錄虧損640億人民幣　資不抵債觸發退市風險警示

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【業績】中信首季多賺兩成至127億元人幣 投資收入大增
海航集團陷入債務危機之中，中國海航控股（滬：600221）最新發布年報顯示，海航控股去年淨虧損640億元（人民幣，下同），刷新A股虧損紀錄，同時也超過海航控股早前盈警提及的虧損金額上限，另外公司每股淨資產亦轉為負值，反映海航控股資不抵債，令公司觸發了「上市公司股票被實施退市風險警示」。
海航控股表示，去年營業收入294億元，按年下滑近六成，主要受疫情對全球航空業的衝擊。
雖然海航控股巨額虧損並被標上「*ST」除牌風險標籤，半日股價仍升2.47%，最新市值273億元。
香港航空旗下公司遭興業銀行入稟 要求交出赤鱲角機場地皮，可見【下一頁】
海航控股同時公布今年首季季績，公司上季營業收入77.33億元，按年回升12.26%，季度再虧損25.995億元，若扣除非經常性損益的淨虧損則為26.42億元，按年有所收窄。
海航近月面臨嚴重的債務危機，多家債券相繼違約。公司早前已表示，海南省高院已於2月10日裁定債權人對公司的重整申請，公司存在因重整失敗被宣告破產的風險。海航最新在公告中提到，公司將積極引入戰略投資者，緩解公司資金壓力。
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