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Google推Android系統地震警報功能　開放美國地區以外用戶

科技 12:15 2021/04/30

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Google宣布，將Android地震警報系統功能擴展至紐西蘭、希臘等國家。

地震、海嘯等自然災害難以預測，但在地震發生之前提前獲得通知，就能夠及早逃生。去年8月份，Google推出Android地震警報系統（Android Earthquake Alerts System），該功能率先提供予美國地區用戶使用，最近官方宣布，將該功能擴展至紐西蘭、希臘等國家。

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外媒報道，Google曾在去年8月份，與美國地質調查局（United States Geological Survey，USGS）合作，一同研發Android地震警報系統。在地震發生之前，Android系統將提前偵測震源所發出的波動，提醒用戶即將發生地震。

Android產品經理Boone Spooner表示，該功能將會開放至希臘與紐西蘭等國家。該地區發生地震時，Android手機用戶會收到自動警報，若用戶不想接收手機警報，也可在手機設定中選擇關閉該功能。

責任編輯：李寶如

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