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【華為求生】華為余承東稱 美國制裁一輪比一輪狠毒 華為手機無法發貨！

股樓投資 12:36 2021/04/30

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華為手機業務愈做愈縮，主要受美國的科技制裁及晶片供應緊張所影響。華為消費者業務CEO余承東在朋友圈貼文稱，華為手機已無法發貨。

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他的原文：「短短兩年不到的時間，美國對華為進行了四輪制裁，一輪比一輪狠毒，把華為消費者業務逼到極端困難，無法發貨。高端市場主要都讓給了蘋果公司，中檔及低端讓給了三星、OPPO、VIVO和小米。」

【宏觀數據】最新中國製造業PMI差過預期 邊個環節出問題？，請按【見下頁

確實，因美國制裁，華為早前已忍痛將中低檔的「榮耀」品牌出售，讓其獨立運作，只保留高檔的手機業務，令其市佔率大不如前。

據Canalys數據，今年首季VIVO的出貨量為國內市場第一，按年增加79%至2,160萬台；OPPO以2,060萬台佔第二位；華為跌至第三，出貨量為1,490萬台。

另外，小米（01810）出貨量為1,350萬台，排第四，至於蘋果及獨立操作的榮耀分佔第五及第六位。換言之，按這樣的趨勢看來，華為將會被小米後來居上，隨時三甲不保。

 

【延伸閱讀】螞蟻上市：去年快速上市被調查 螞蟻集團仍然一身蟻？，請按【見下頁

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記者：林衛

經濟 華為 中美貿易戰 制裁 晶片 中國

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