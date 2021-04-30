【蝕錢之王】海航控股勁蝕600億破A股紀錄 面臨退市風險等打救

風光一時的海航控股（滬：600221）派「滿江紅」成績表，去年勁蝕640億元（人民幣，下同），創A股有史以來單一公司最大虧損紀錄。

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資料顯示，截至2019年底，海航控股的淨資產為514.98億元，如今一年虧損640億元，意味股東資產經已蝕入肉，陷入資不抵債的情況。

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到底蝕640億是個甚麼概念？網上有人計數，就是相當於每日蝕1.75億元。如果換成百元大鈔，640億足夠圍繞地球赤道兩圈半。

由於2020年度財務報告被普華永道中天出具無法表示意見的審計報告。根據規定，如果連續兩年淨資產為負，或連續兩年被出具拒絕（無法）表示意見，則會被暫停上市一年。

至於三年為負值，就會被退市，即是退到老三板交易。換言之，除非海航能引入戰略投資者進行增資，否則明年極有可能被暫停上市。

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記者：林衛