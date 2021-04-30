拜登唔夠吸睛 國會首演說收視輸特朗普

美國總統拜登於當地時間周三晚上，首次在國會發表演說，其中公布總值1.8萬億美元（約14萬億港元）的家庭援助支出計劃，獲16個電視台共2,690萬觀眾收看。但相比前總統特朗普於2017年在國會的首次講話，當時吸引4,770萬觀眾收看，拜登的觀眾人數明顯不及特朗普，電視台收視率亦下跌近44%。

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市場研究機構尼爾森（Nielsen） 數據顯示，2,690萬觀眾於16個廣播公司及電視台收看拜登（Joe Biden）周三晚上的國會講話中，包括ABC新聞、全國廣播公司 （NBC）、哥倫比亞廣播公司 （CBS）、霍士新聞及CNN等。

但與特朗普（Donald Trump）在2017年同樣發表的首次國會演說相比，當時有4,770萬觀眾在11個電視頻道收看直播，觀看拜登演說的觀眾人數明顯下跌，而且收視率亦下降近44%。

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不過，尼爾森搜集的數據涵蓋以透過傳統方式及智能電視收看演說的觀眾，但未有涵蓋所有網上收看直播的觀眾。但近年來，收看電視直播觀眾大減，更多人轉經網上串流平台收看，傳統統計手法未必能夠反映確切觀看人數。

責任編輯：郭麗明