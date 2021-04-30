再有內房債價急跌　滬A企業藍光發展傳財困融創或收購　公司：融創僅項目合作

▲ 再有內房價格急跌 滬A企業藍光發展傳財困融創或收購 公司：融創僅項目合作

繼華夏幸福債券違約以及禹洲集團 （01628） 業績黑天鵝事件累股債齊挫後，再有內房企業債格急跌。銷售規模達千億的內房企業藍光發展（滬：600466）的美元債價急跌。

其中2022年1月到期的美元債每1美元面值買價本周一下跌10美仙，創下上市來最大單日跌幅。截至周四仍在75美仙附近徘徊，買價到期息率超過55%。另外兩隻到期日更遠的美元債價格則不足70美仙。在境外美元債價格大幅下挫後，境內公司債券受到影響，7月將到期的人民幣債券「19藍光MTN001」的價格已跌至92元。

根據彭博數據，藍光發展及子公司目前境內外存續債券折合約197億元（人民幣‧下同），其中年內有近37億元債券到期，明年將至少到期106億元。

近期有媒體報導指，公司控股股東可能出售公司控制權以及公司擬撤離上海運營總部等，市場還傳言融創 （01918） 或收購藍光發展，這些市場傳聞都一定程度加劇了債券市場投資人對藍光經營或陷入困境的憂慮。

針對上述傳言，藍光發展管理層在4月27日的投資者會議上表示，公司考慮在地產項目層面引入合作方，也會在適當時候考慮引入實力較強的財務投資者，但目前沒有考慮出讓控制權，「更不會甩賣公司」，並對彭博表示與融創僅是項目上的合作。刊登在上交所的澄清公告並稱，公司沒有撤離上海運營總部的計畫。

據公司披露的年報數據，截至去年末的總資產達到2583億元，淨負債率近89%，扣除預收款後的資產負債率約73%；期末公司在手現金約297億元，現金短債比1.06倍。比照中國監管部門去年下半年推出的「三條紅線」指標，扣除預收款後的資產負債率不合格。

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編輯：吳敏芳