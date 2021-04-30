【宏觀數據】最新中國製造業PMI差過預期 邊個環節出問題？

國家統計局公布了4月中國製造業採購經理指數（PMI）跌至51.1，雖表示製造業保持擴張，但勢頭有所放緩，而且差過市場預期。

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有三點值得注意。第一，生產指數和新訂單指數均有顯著跌幅，分別比上月回落1.7、1.6個百分點，至52.2和52。這樣反映製造業的生產及需求擴張同時減弱中，難免令人再次擔心需求復甦的力度。

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第二，從業人員指數又跌至49.6，比上月回落0.5個百分點，即跌回榮枯綫之下，表明勞動力市場的景氣度下降，多少暗示企業看淡前景。

第三，大中型企業PMI比上月跌1、1.3個百分點，至51.7和50.3，一般中國的大型企業走前經濟半步，如今率先呈減弱的勢頭，似乎不是好兆頭！

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記者：林衛