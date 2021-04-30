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以色列宗教活動看台倒塌 最少44人死逾百傷（有圖）

環球社會熱點 11:14 2021/04/30

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以色列猶太教節日活動期間發生人踩人慘劇，據報最少44人死亡，過百人受傷。以色列救援人員需要在現場設立臨時醫院，以色列當局出動多架救護車將傷者送院。以色列警方指意外是因太多人聚集導致，具體原因仍在調查。

以色列取消戶外口罩令 學校全面復課 【下一頁】

以色列北部莫蘭山（Mount Meron）為慶祝猶太教節日「篝火節」，舉行一連兩日大型音樂聚會。期間一個舉行看台突然坍塌以色列救援服務機構MDA表示，有103人受傷，包括「數十人」（dozens）死亡。以色列媒體《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）其後指，有44人死亡。當地警方已經封鎖現場，並命令參加者離開。

事發前活動影片

有民眾在社交平台Twitter上載影片顯示，現場情況一片混亂，數千民眾蜂擁離開。有電視台片段現時，現場多具屍體由膠袋覆蓋。MDA補充表示，現場設立臨時治療中心內仍有38人。有6人在離場時受到重傷，18人情況嚴重，2人中度受傷，並有39人輕傷。

以色列巴林互認疫苗 推動免檢旅行 【下一頁】

有媒體指，是次活動有10萬人參加。Twitter上流傳社片段現時，事發前數以萬計觀眾隨著音樂節拍，在台上跳舞。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）形容，是次事故是「沉重災難」（heavy disaster），所有人都會為傷亡者祈禱。

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以色列在大規模接種新冠疫苗後，感染個數目顯著下降。以色列政府本月中已取消戶外口罩令，並重開所有學校，容許復辦大型活動。是次為新冠肺炎疫情爆發以來，以色列舉行的最大規模活動。

責任編輯：李俊儀

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