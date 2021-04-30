紐約市7月料可重開 3成半成年人已打疫苗

隨著美國加快新冠疫苗接種進度，美國多個地區正積極籌劃全面重開。紐約市於美國疫情爆發初期成為重災區，但紐約市超過3成半成年人已接種新冠疫苗，紐約市長白思豪預計7月可全面重開紐約市。

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根據截至周三（28日）的數據，紐約市已為民眾接種超過600萬劑新冠疫苗，全市約36%的成年人已完成接種疫苗。白思豪（Bill de Blasio）接受MSNBC訪問時表示，紐約市將於7月1日起全面開放。白思豪指出，紐約市内的商舖、企業、辦公室、劇院，屆時都不需再受容納人數限制。

白思豪更表示隨著紐約市重新舉辦大量活動，人流有望增長：

我認為人們將湧向紐約市，因為他們想再次生活。 （I think people are going to flock to New York City because they want to live again.）

但紐約州長科莫（Andrew Cuomo）就表示，他期望紐約市可早於7月1日重開。科莫坦言不希望等太長時間，但強調民眾仍必須遵守防疫措施。

科莫早前更宣布，紐約州下月將全面取消於全州範圍實施多時的餐飲業宵禁令。紐約市由5月3日起可恢復酒吧堂食，17日結束戶外堂食宵禁令，31日結束室内堂食宵禁令。

責任編輯：鄭錦玲