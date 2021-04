紐約市7月料可重開 3成半成年人已打疫苗

隨著美國加快新冠疫苗接種進度,美國多個地區正積極籌劃全面重開。紐約市於美國疫情爆發初期成為重災區,但紐約市超過3成半成年人已接種新冠疫苗,紐約市長白思豪預計7月可全面重開紐約市。

根據截至周三(28日)的數據,紐約市已為民眾接種超過600萬劑新冠疫苗,全市約36%的成年人已完成接種疫苗。白思豪(Bill de Blasio)接受MSNBC訪問時表示,紐約市將於7月1日起全面開放。白思豪指出,紐約市内的商舖、企業、辦公室、劇院,屆時都不需再受容納人數限制。

白思豪更表示隨著紐約市重新舉辦大量活動,人流有望增長:

我認為人們將湧向紐約市,因為他們想再次生活。

(I think people are going to flock to New York City because they want to live again.)