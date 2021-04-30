【英國王室】返國奔喪被冷待 哈里後悔退出及做專訪？

英國哈里王子及夫人梅根的專訪內多次大爆王室內幕，加上早前宣布脫離王室，令雙方關係惡化。據傳哈里因為返回英國參加爺爺菲臘親王喪禮時，被其他王室成員冷漠對待，可能使他對退出王室感到後悔。

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王室作家拉科姆（Duncan Larcombe）聲稱，哈里事隔1年多返英為爺爺奔喪，部分親人卻冷對他的回來，令哈里事後感到「尷尬和彆扭」（embarrassed and awkward），因而可能對決定離開王室及熟悉的生活而後悔。

拉科姆指哈里為人素來衝動及以情感為先，當知悉妻子梅根在英國王室生活的遭遇後感到傷心及憤怒，因此他接受專訪非意外之舉，估計只是希望表達妻子梅根在英國王室生活遭受的待遇。

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有消息人士指出，哈里亦未想過部分王室成員對專訪反應如此激烈。據悉，哈里回英奔喪時，不少王室成員與哈里零交流，甚至是拒絕交談。哈里原定在7月會再次回到英國，為亡母戴安娜王妃（Princess Diana）雕像揭幕。未知返國奔喪時被王室成員冷待，會否令哈里打退堂鼓。

責任編輯：吳漢培