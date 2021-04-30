  • 27°C
香港時間 : 2021430日 (五) 11:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國王室】返國奔喪被冷待 哈里後悔退出及做專訪？

環球社會熱點 11:22 2021/04/30

分享：

英國哈里王子及夫人梅根的專訪內多次大爆王室內幕，加上早前宣布脫離王室，令雙方關係惡化。據傳哈里因為返回英國參加爺爺菲臘親王喪禮時，被其他王室成員冷漠對待，可能使他對退出王室感到後悔。

威廉凱特結婚10周年放閃 甜蜜照現戴安娜遺物 【下一頁】

【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？ 【下一頁】

王室作家拉科姆（Duncan Larcombe）聲稱，哈里事隔1年多返英為爺爺奔喪，部分親人卻冷對他的回來，令哈里事後感到「尷尬和彆扭」（embarrassed and awkward），因而可能對決定離開王室及熟悉的生活而後悔。

拉科姆指哈里為人素來衝動及以情感為先，當知悉妻子梅根在英國王室生活的遭遇後感到傷心及憤怒，因此他接受專訪非意外之舉，估計只是希望表達妻子梅根在英國王室生活遭受的待遇。

【英國王室】查理斯擬簡化王室核心 正式踢走哈里梅根 【下一頁】

有消息人士指出，哈里亦未想過部分王室成員對專訪反應如此激烈。據悉，哈里回英奔喪時，不少王室成員與哈里零交流，甚至是拒絕交談。哈里原定在7月會再次回到英國，為亡母戴安娜王妃（Princess Diana）雕像揭幕。未知返國奔喪時被王室成員冷待，會否令哈里打退堂鼓。

責任編輯：吳漢培

 

相關文章

戴安娜婚紗相隔25年再次展出 紀念60歲冥壽
2021/04/28
戴安娜婚紗相隔25年再次展出 紀念60歲冥壽
奧花雲費讚梅根夠真誠 「無諗過訪問會咁大影響」
2021/04/26
奧花雲費讚梅根夠真誠 「無諗過訪問會咁大影響」
英女王每周親自上堂 教威廉將來點做國王
2021/04/23
英女王每周親自上堂 教威廉將來點做國王
【英國王室】嫌哈里梅根口疏 王室叫停對話
2021/04/23
【英國王室】嫌哈里梅根口疏 王室叫停對話
哈里可能今年再返英國 為亡母戴安娜雕像揭幕
2021/04/22
哈里可能今年再返英國 為亡母戴安娜雕像揭幕
皇室 哈里王子 梅根王妃 菲臘親王 戴安娜 英國

下一篇文章

以色列宗教活動看台倒塌 最少44人死逾百傷（有圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月30日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月30日 時間11:00）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【旅遊氣泡】新加坡錄16宗本土確診 9個月高位
【旅遊氣泡】新加坡錄16宗本土確診 9個月高位
【印度疫情】全球後勤樞紐恐癱瘓 金融業叫苦
【印度疫情】全球後勤樞紐恐癱瘓 金融業叫苦
【印度疫情】日增38萬確診創新高 變種病毒非唯一原因？（第二版）
【印度疫情】日增38萬確診創新高 變種病毒非唯一原因？（第二版）
【印度疫情】新郎中招「全副武裝」結婚 警察監場（有片）
【印度疫情】新郎中招「全副武裝」結婚 警察監場（有片）