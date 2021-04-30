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【SPAC】據報福布斯Forbes擬透過SPAC合併上市

股市 10:04 2021/04/30

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外電報道，有消息人士透露，據報福布斯媒體集團（Forbes Media）正與特殊目的收購公司（special purpose acquisition company，SPAC）洽談合併上市。

外電報道，有消息人士透露，據報福布斯媒體集團（Forbes Media）正與特殊目的收購公司（special purpose acquisition company，SPAC）商談合併上市。福布斯發言人回應有關報道指，對有關報道不予置評，但表示「投資者一直對福布斯感興趣」。

另外，該報道亦稱，福布斯亦分別收到來自投資機構Borderless Services Inc 和科技投資者Michael Moe的收購要約。據了解，前者擬出價7億美元（約54.3億元）。若福布斯接受上述收購要約，公司則維持私人控股公司狀態繼續運營。

福布斯在1917年創立。2014年時，福布斯出售95%股權予香港財團本匯鯨媒體投資（Integrated Whale Media Investment），當時福布斯估值為4.75億美元（約36.9億港元）。而福布斯家族則持有餘下5%股份。

除福布斯外，今年3月亦有傳聞指，美國媒體Buzzfeed擬通過SPAC合併上市。

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編輯﹕賴奕羚

美股 合併 收購 特殊目的收購公司（SPAC）

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