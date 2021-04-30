【港股市況】恒生指數早段跌逾200點　滙豐、渣打逆市齊破頂（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股隔晚上揚，道指升239點，港股今早則低開逾150點。恒生指數低開159點，報29143點。滙豐 （00005） 逆市再升逾1%；中石油 （00857） 升逾4%；阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%。

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【09：51】內航股績後下跌，國航 （00753） 跌3.8%；南航 （01055） 跌2.6%；東航 （00670） 跌2%。

【業績│航空】三大內地航空公司首季再蝕140億 國泰股東國航虧損獨擴大

【09：50】中國4月財新製造業PMI為51.9，高於預期的50.9。

【09：46】好孩子 （01086） 早段破頂高見2.07元後，回吐逾11%，低見1.76元。

【09：45】祖龍 （09990） 逆市升逾8%，高見14.76元。

【09：44】順豐房託最快下周三建簿、籌23億元 王衛親任主席

【09：41】港股跌幅擴大至300點，於29000點水平爭持；科指跌1.5%，報8368點。

【09：38】滙豐 （00005） 最新升1.7%，破頂高見49.25元。渣打 （02888） 升2%，破頂高見56.85元。

【09：36】利標品牌 （00787） 附屬公司以約3.12億元出售韓國若干業務，利標股價升五成，高見0.28元。

【09：33】中國鐵建 （01186） 績後逆市靠穩升0.6%，中鐵建首季股東應佔淨利潤達50.05億元人民幣，按年增長68.5%。

【業績|基建股】中鐵建首季多賺近69% 中交建純利增85%

【09：31】阿里巴巴 （09988） 跌2%；騰訊 （00700） 跌1.2%；美團 （03690） 跌2%；小米 （01810） 跌0.8%；京東 （09618） 跌近2.5%。

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【09：30】港股開市後跌一度跌逾200點，低見29028點，恒指最新報29147點，跌156點；科指跌0.8%，報8425點。

【09：27】內銀股向下，建行 （00939） 跌0.6%；工行 （01398） 跌1.1%；中行 （03988） 跌0.3%；農行 （01288） 跌0.7%。

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【09：25】復星國際 （00656） 以每股70.88元折讓3.9%出售青啤 （00168） 3300萬股，青啤跌逾3%，開報71元。

【09：20】恒生指數低開159點，報29143點。滙豐 （00005） 逆市再升逾1%；中石油 （00857） 升逾4%；阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%。

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【09：13】期指開報29005點，跌102點或近0.4%。

【09：07】中國4月製造業PMI為51.1，低於預期的51.8。非製造業PMI為54.9，低於預期的56.1。官方綜合PMI為53.8，前值55.3。

【08：53】恒指黑期跌約119點，報29183點；道指期貨跌19點，報33932點。

【08：45】康宏環球5月4日被取消上市地位 主席︰不幸且理據不足的決定

【07：45】IMAX CHINA︰IMAX CORPORATION首季淨虧損收窄至1050萬美元

【07：45】港股ADR收報29327點，升23點或0.08%。滙豐 （00005） ADR折合報49.25元，升0.95元或近2%；騰訊 （00700） ADR折合報629.62元，跌1.88元或0.3%。

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【07：30】美國聯儲局議息後維持寬鬆政策，加上科企業績佳，經濟數據理想，帶動美股表現，道指收市報34060點，升239點或0.7%；標指報4211點，漲28點或0.7%；納指曾升至14211點破頂，但隨即回順，收報14082點，升31點或0.2%。

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責任編輯︰梁浩碩