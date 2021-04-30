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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數半日跌447點　滙豐、渣打逆市齊破頂（不斷更新）

股市 12:02 2021/04/30

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港股市況不斷更新

港股今早低開逾150點，中國4月製造業PMI遜預期，大市跌逾400點，再次跌穿29000點水平，恒生指數半日跌447點，報28856點，成交615億元。恒生科技指數跌1.9%，報8340點。滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 逆市齊破頂，分別升0.5%及2%；友邦 （01299） 跌3%；阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 跌逾2%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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焦點新聞︰

【金融整改】人行及銀保監等部門約談金融網絡平台　提七大整改要求　騰訊美團京東等13企業參加

即市走勢︰

【12：50】石藥3465萬人幣出售合資公司近半股權　獲款近6億

【12：40】石四藥首季盈利跌11%至1.9億元　向高層發購股權拖累

【12：30】中信首季多賺兩成至127億元人幣　投資收入大增

【12：00】恒生指數半日跌447點，報28856點，跌穿29000點水平，成交615億元。恒生科技指數跌1.9%，報8340點。滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 逆市齊破頂，分別升0.5%及2%；友邦 （01299） 跌3%；阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 跌逾2%。

【11：53】工行 （01398） 最新跌3%，低見5.06元。

【11：49】滙豐 （00005） 升幅最新收窄至0.2%，報48.4元。

【11：41】港股中午收市前，恒生指數跌約445點，報28855點；科指跌1.9%，報8340點。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證跌0.5%；深證升0.2%；創業板指升1.8%。

【11：25】泡泡瑪特 （09992） 逆市升逾2%，高見64.45元。

【11：18】贛鋒鋰業 （01772） 低開倒升，股價最新升逾2%，高見105.2元。贛鋒鋰業日前公布業績，首季純利按年大增60倍。

【11：11】復銳醫療科技 （01696） 升近一成，破頂高見14元。

【10：52】先施 （00244） 回吐逾7%，低見0.465元。

【10：44】友邦 （01299） 跌3%，低見99.75元，最新於100元水平爭持。

【10：36】康希諾生物 （06185） 升逾3%，高見390元。康希諾首季虧損約1411萬元人民幣，相對去年同期虧損約2310萬元人民幣。

【10：31】嗶哩嗶哩 （09626） 最新跌6%，低見884元。

【10：22】大市跌逾400點，反向ETF FI二南方恒指 （07500） 升3%，高見4.322元。

【10：20】有線 （01097） 逆市升6%，高見0.072元，旗下的免費電視奇妙電視會再新增一條頻道。

【有線寬頻】奇妙電視獲批頻譜傳送免費電視　會再新增一條頻譜

【10：14】ATMXJ下跌，其中阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌幅擴大至逾3%；京東 （09618） 跌逾2%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌逾1%。

【10：12】謝瑞麟料全年虧損收窄至不少於4000萬元 正在「沿正軌健康發展」 早段跌逾5%

【10：10】藥明康德首季純利大增近4倍　收入增長55%　早段升近2%

【10：08】兗煤 （01171） 跌近8%，低見9.3元，兗煤首季多賺30.2%至22.5億元人民幣。

【10：06】毛記葵涌 （01716） 續回吐逾11%，低見0.94元。

【10：03】大市跌逾400點，再次跌穿29000點水平，最新報28887點，跌415點；科指跌2%，報8325點。

【10：00】嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾5%，低見888元。嗶哩嗶哩此前傳退出收購遊族網絡（深：002174）。

【嗶哩嗶哩】遊族網絡競投戰　B站傳退出　新浪湧至（第二版）

【09：58】新特能源 （01799） 公布發行內資股不超過1.773億股，股價跌近兩成，低見16.68元。

【09：55】復星醫藥 （02196） 逆市升4%，破頂高見47.95元。

【09：55】兆科眼科 （06622） 上市翌日，股價再跌4%，低見13.52元創上市新低。

【09：53】比亞迪 （01211） 跌勢未止，股價今早再跌逾4%，低見160.8元。

【大行報告】比亞迪股價跌逾3%　券商憂毛利率持續受壓紛降目標價（附各行最新目標價）

【09：51】內航股績後下跌，國航 （00753） 跌3.8%；南航 （01055） 跌2.6%；東航 （00670） 跌2%。

【業績│航空】三大內地航空公司首季再蝕140億　國泰股東國航虧損獨擴大

【09：50】中國4月財新製造業PMI為51.9，高於預期的50.9。

【09：46】好孩子 （01086） 早段破頂高見2.07元後，回吐逾11%，低見1.76元。

【09：45】祖龍 （09990） 逆市升逾8%，高見14.76元。

【09：44】順豐房託最快下周三建簿、籌23億元　王衛親任主席

【09：41】港股跌幅擴大至300點，於29000點水平爭持；科指跌1.5%，報8368點。

【09：38】滙豐 （00005） 最新升1.7%，破頂高見49.25元。渣打 （02888） 升2%，破頂高見56.85元。

【09：36】利標品牌 （00787） 附屬公司以約3.12億元出售韓國若干業務，利標股價升五成，高見0.28元。

【異動股】利標股價颷逾5成　擬出售韓國業務償還部分銀行債務

【09：33】中國鐵建  （01186） 績後逆市靠穩升0.6%，中鐵建首季股東應佔淨利潤達50.05億元人民幣，按年增長68.5%。

【業績|基建股】中鐵建首季多賺近69%　中交建純利增85%

【09：31】阿里巴巴 （09988） 跌2%；騰訊 （00700） 跌1.2%；美團 （03690） 跌2%；小米 （01810） 跌0.8%；京東 （09618） 跌近2.5%。

【金融整改】人行及銀保監等部門約談金融網絡平台　提七大整改要求　騰訊美團京東等13企業參加

【美團餓了麼】北京高官化身美團外賣車手 12小時賺41元感委屈、美團急回應（附短片）

【新股IPO】京東物流通過上市聆訊料集資300億元 連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？

【09：30】港股開市後跌一度跌逾200點，低見29028點，恒指最新報29147點，跌156點；科指跌0.8%，報8425點。

【09：27】內銀股向下，建行 （00939） 跌0.6%；工行 （01398） 跌1.1%；中行 （03988） 跌0.3%；農行 （01288） 跌0.7%。

【業績｜內銀】郵儲行純利按年升逾5%國有行最高　工行上季多賺1.5%不良貸續升（不斷更新）

【09：25】復星國際 （00656） 以每股70.88元折讓3.9%出售青啤 （00168） 3300萬股，青啤跌逾3%，開報71元。

【09：20】恒生指數低開159點，報29143點。滙豐 （00005） 逆市再升逾1%；中石油 （00857） 升逾4%；阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%。

【業績│油股】中石油扭虧首季賺277億元　煉油、化工及銷售三大板塊扭虧、績後升逾4%

【09：13】期指開報29005點，跌102點或近0.4%。

【09：07】中國4月製造業PMI為51.1，低於預期的51.8。非製造業PMI為54.9，低於預期的56.1。官方綜合PMI為53.8，前值55.3。

【08：53】恒指黑期跌約119點，報29183點；道指期貨跌19點，報33932點。

【08：45】康宏環球5月4日被取消上市地位　主席︰不幸且理據不足的決定

【07：45】IMAX CHINA︰IMAX CORPORATION首季淨虧損收窄至1050萬美元

【07：45】港股ADR收報29327點，升23點或0.08%。滙豐 （00005） ADR折合報49.25元，升0.95元或近2%；騰訊 （00700） ADR折合報629.62元，跌1.88元或0.3%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國聯儲局議息後維持寬鬆政策，加上科企業績佳，經濟數據理想，帶動美股表現，道指收市報34060點，升239點或0.7%；標指報4211點，漲28點或0.7%；納指曾升至14211點破頂，但隨即回順，收報14082點，升31點或0.2%。

【開市9點半】騰訊京東等13間金融網絡平台遭約談　ADR偏軟　內銀績後能否撐大市？　瑞信薦6隻「五一黃金周」受惠股

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 騰訊控股（00700） 港股ADR 恒生指數 滙豐控股（00005）

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