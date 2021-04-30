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熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒指黑期跌約119點　道指期貨跌19點（不斷更新）

股市 08:58 2021/04/30

分享：

港股市況不斷更新

美股隔晚上揚，道指升239點，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料輕微高開23點，恒指料開報29327點。滙豐 （00005） ADR折合報49.25元，升0.95元或近2%；騰訊 （00700） ADR折合報629.62元，跌1.88元或0.3%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大

焦點新聞︰

【金融整改】人行及銀保監等部門約談金融網絡平台　提七大整改要求　騰訊美團京東等13企業參加

即市走勢︰

【08：53】恒指黑期跌約119點，報29183點；道指期貨跌19點，報33932點。

【08：45】康宏環球5月4日被取消上市地位　主席︰不幸且理據不足的決定

【07：45】IMAX CHINA︰IMAX CORPORATION首季淨虧損收窄至1050萬美元

【07：45】港股ADR收報29327點，升23點或0.08%。滙豐 （00005） ADR折合報49.25元，升0.95元或近2%；騰訊 （00700） ADR折合報629.62元，跌1.88元或0.3%。

更多ADR及中概股收市︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】美國聯儲局議息後維持寬鬆政策，加上科企業績佳，經濟數據理想，帶動美股表現，道指收市報34060點，升239點或0.7%；標指報4211點，漲28點或0.7%；納指曾升至14211點破頂，但隨即回順，收報14082點，升31點或0.2%。

【開市9點半】騰訊京東等13間金融網絡平台遭約談　ADR偏軟　內銀績後能否撐大市？　瑞信薦6隻「五一黃金周」受惠股

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 騰訊控股（00700） 港股ADR 恒生指數 滙豐控股（00005）

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康宏環球5月4日被取消上市地位　主席︰不幸且理據不足的決定
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