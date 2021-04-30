▲ 康宏環球5月4日被取消上市地位 主席︰不幸且理據不足的決定

康宏環球 （01019） 公布，聯交所決定取消公司股份上巿地位，自5月4日（下周二）起生效。康宏環球指，除牌後，將不會有正式機制協助進行股份買賣。公司現正委聘一個為非上巿公司而設的電子交易平台，為有意出售其股份的股東及有意買入股份的潛在投資者提供對盤服務，希望將於未來兩星期完成入駐此平台。

康宏環球主席李晉頤發信，表示相信這是一個不幸且理據不足的決定，因此舉無疑容許犯錯者向股東，特別是小股東落井下石。公司曾考慮是否就此決定進行司法覆核，然而經周詳考慮後，認為公司繼續上市但停牌並非提升股東價值的最佳選擇。即使進行司法覆核，亦未能預見聯交所能於短期內容許公司復牌。

他表示，信函旨在向各位股東保證，公司上市地位的改變將不會影響集團的財務穩健、營運及前景。公司業務並非依賴公司上市與否，而上市地位的改變亦不會影響其於金融機構的信用狀況。

公司已探討其他可協助股東重啟其現有股份投資流動性的方法，包括於2020年11月25日首次宣布的AGBA擬進行交易，及透過為非上市公司而設的電子交易平台進行買賣。

他表示，預期公司未來業務營運方式將不會有重大變動，亦將保持一貫的高度專業及獨立性，向客戶提供意見。

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責任編輯︰梁浩碩