▲ IMAX CHINA︰IMAX CORPORATION首季淨虧損收窄至1050萬美元

IMAX CHINA （01970） 公布，控股股東IMAX CORPORATION首季淨虧損收窄至1050萬美元，相對去年同期虧損5941.1萬美元，收窄82%，每股淨虧損0.25美元。期內，收入3875.4萬美元，按年升11%。

IMAX CHINA指，新冠肺炎的影響導致公司2020年及截至2021年第一季度的收入、盈利及經營現金流較 疫情前期間大幅下降，原因是來自公司影院客戶的總票房大幅下降、部分影院系統的安裝延遲及已關閉的影院的維護服務普遍暫停。盡管全球眾多市場的疫情已有所放緩，但荷里活電影製片廠持續缺乏新影片上映，且大量IMAX網絡影院仍然關閉或限制客座數目。

公司收益和經營現金流持續大幅下降，是由於其自收入分成安排及數字原底翻版服務產生的總票房收入低於正常水平，無法向停業的影院提供正常維護服務，雖然若干安裝工程仍在進行，但若干影院系統的安裝已經並可能會繼續延遲。

然而，由於截至2021年3月31日公司全球影院網絡中約77%已重開（當中大部分為位於大中華地區的所有影院），來自IMAX DMR影片及收入分成安排的總票房收入於本季度內有所增加，使公司分部業績較去年同期有所改善。

即使影院重開及恢復正常營運後，公司可能會繼續受到新冠肺炎全球疫情的重大影響。新冠肺炎對全球經濟的影響已導致若干國家的失業水平創歷史新高，已導致且可能繼續導致消費支出降低。消費者行為及花費可自由支配收入觀看電影的意願恢復所需時間及恢復程度可能延遲公司產生重大總票房收入的能力，直至消費者行為正常化及消費者的消費恢復為止。

責任編輯︰梁浩碩