【美股收市】科企績佳+數據強勁 標指破頂越4200關 道指漲239點

美國聯儲局議息後維持寬鬆政策，加上科企業績佳，經濟數據理想，帶動美股漲幅擴大，標指破頂越4200關，道指重上34000關。

周四是美國總統拜登上任滿100天，期間美股表現強勁，標指由今年1月20日就職禮以來累漲逾10%，是歷任總統第二佳，僅次於1933年小羅斯福執政時代；多隻重磅科網股業績勝預期，拜登公布規模達1.8萬億美元的「美國家庭計劃」，美股3大指數周四反覆上揚。道指收市報34060點，升239點或0.7%；標指報4211點，漲28點或0.7%；納指曾升至14211點破頂，但隨即回順，收報14082點，升31點或0.2%。

美股大型科技公司的業績多超出市場預期，市值佔標普500指數近一半的企業已陸續公布季績，當中83%企業表現優於預期。紐約證券交易所母公司洲際交易所(ICE)公布，截至3月底止首季，淨利潤為6.46億元(美元‧下同)；每股經調整盈利為1.34元，優於分析員預期的1.3元；總收入按年升15%，至18億元。

美國勞工部擬界定散工為企業僱員，考慮容許這些工作量不多的自由職業者享有部分福利。消息拖累Uber和Lyft股價急挫5.9%及9.9%。

美國經濟數據強勁，帶動10年期債息向上，遏抑金價。紐約黃金期貨連續第3個日下滑，收報1768.30美元，跌0.3%。

國際油價則受惠經濟復甦，連升3天，累計升近5%。紐約期油周四收市升1.8%，報65.01美元。倫敦布蘭特期油升1.9%，報68.05美元。

LME期銅曾突破1萬美元，接近2011年歷史高位，因受各地刺激措施、近零息，以及經濟自疫情後復甦刺激，再加上清潔能源發展，例如電動車及太陽能系統，進一步刺激銅的使用。

數據方面，美國今年首季國內生產總值(GDP)環比年率初值為增長6.4%，預期為上升6.1%。

美國全國房地產經紀商協會（NAR）公布，美國3月未決房屋銷售指數按月升1.9%，至113.3，是連跌兩個月後首次上升，市場預期為上升5%，2月修正後為109.2。該指數按年則上升23.3%。

責任編輯：柯志宏