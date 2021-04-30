【Archegos斬倉】Archegos爆煲事件續發酵　瑞信再有高層離職

▲ 據媒體消息，瑞信風險管理委員會主管Andreas Gottschling將會離職。（法新社資料圖片）

彭博社報道，美國對冲基金Archegos爆煲事件繼續發酵，瑞士信貸風險委員會負責人Andreas Gottschling在考慮離職。

因Archegos Capital Management爆倉以及Greensill Capital醜聞導致瑞信損失55億美元（約429億港元），引發投資者對該行風險監管的憤懣。

據悉，瑞信董事會在討論Gottschling在這兩宗業務上的角色，而其本人在考慮於周五（4月30日）舉行年度股東大會前離職。

Gottschling成了眾矢之的，此前Glass Lewis等股東顧問公司已敦促瑞信的股東投票反對Gottschling連任。

Gottschling或將是瑞信第一位由於Archegos和Greensill Capital事件而離職的監事會成員。此前瑞信數名高管已經下台，包括瑞信投行主管Brian Chin、風險與合規總監華納(Lara Warner)，以及優質客戶部聯席主管。

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編輯：李勝君



