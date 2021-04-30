香港的反對派在《香港國安法》推出後，迅即兵敗如山倒，到了完善選舉制度也出台後，更幾乎被殺得片甲不留。我們若看看1年前他們阻礙立法會選出內會主席達半年之久時的得意忘形，豈能不嘆息他們的幼稚，完全看不懂物窮必反的道理，大禍將至仍茫然不知。究竟他們犯了甚麼錯誤？

對於那些不知所謂只圖破壞的社會思潮及族群，讓其在失敗後自我枯萎退出歷史舞台是正確的取態，我們不用替其可惜。不過，反對派中也並非人人心懷叵測，他們較正派的人當中，思想也有積極的元素，處理得宜，可對香港的政經發展起到正面作用。但要發揮到這些可能存在的積極因素，首先要做的便是為他們的失敗作檢討，找出錯誤。我只見到有人雞飛狗走，未見到他們有發表過甚麼深刻的反省，為了香港之福，只有越俎代庖，替他們思考一下。

放棄領導 任黑暴肆虐香江

香港反對派中較為傳統的一翼，我們姑且稱為傳統泛民，他們犯了甚麼錯誤？我認為有兩個是主要的︰第一是面對民粹黑暴的冒起，傳統泛民竟主動放棄領導力，任由黑暴肆虐香江，使市民大為反感；第二是他們對民主理念及制度認識膚淺，只懂空洞口號，不明白民主制度有優劣之分，致使當西方的民主制度缺陷陸續暴露了出來，他們卻無能力作出反思，在理論上輕易被競爭對手拷打。

傳統泛民放棄在反對派中的領導權，最鮮明的象徵便是他們到今天也不願意與黑暴分子割席。你不割席，人民自然把你看成是與黑暴同一鼻孔出氣，也認同那些天怒人怨的攬炒行為，當你們失敗時，社會中人就算不都是額手稱慶，死硬支持者的氣勢也會大幅萎縮。

認為傳統泛民此舉不智，並非只是我個人的判斷，不少有識之士亦早已察覺。在70年代初發表過「李一哲大字報」的作者之一王希哲，最近接受《亞洲週刊》的訪問，他也對黑暴分子推動的「打砸搶燒『時代革命』」十分不滿，認為他們「何其張狂」，但最終卻落得「大難臨頭各自飛」的下場。他希望泛民能重回「愛國民主運動」的路綫，帶領支持者重新出發。要知道，王希哲思想有深度，我甚至認為他可稱為中國民主運動第一理論家的人物，他如此評價過去幾年香港的民主運動，豈不值得放棄了領導權的傳統泛民檢討一下？

王希哲是泛民的「自己人」，不與泛民搞在一起的其他有識之士對他們批判更猛。上周，《香港01》的老闆于品海在其5周年慶典中發言，直指︰「身居其位的泛民領軍者竟然糊塗到將自己的位置『禮讓』給一班政治流氓和無知的抗爭派，叫喊『光復香港，時代革命』等語無倫次的口號，甚至讓他們主宰泛民自己的政治命運，結果當然就是斷送了自己的政治前途。」此話說出了很多人的心聲，是時代的強音！

我們若有耐性細讀一些年前黑暴分子提出的口號或理論，不難會被其水平之低而語氣甚大感到驚詫。我見慣了年輕學生交來的作業或考卷當中充斥着的各種錯誤，雖然主觀上很想見到可以青出於藍的學生，但卻絕不會放棄查找他們錯誤的能力，若放棄，他們也不應該上我的課。有此習慣，我不會受民粹主義的吵鬧聲所惑，即使有時他們表面看來有點聲勢。正因有此素養，我特別奇怪為何傳統泛民不懂得以證據為基礎去作出諸事的判斷。我猜想他們之所以在面對民粹時如此軟弱，如此失聰失明，原因有二：一是機會主義心態，他們為了選票，不敢站在道德高地上批判黑暴的倒行逆施；二是不少傳統泛民在思想上都帶有左翼元素，這些人往往不能弄清領袖與群眾的辯證關係。群眾有力量，但需引導到有用的方向。這正如核能，很有力，但若沒有引導，會成核爆，玉石俱焚。文革後，巴金等知識分子自我檢討為何遭到紅衞兵欺零時，也會感到似乎他們是對的，左翼知識分子的內疚感往往使他們以為群眾永遠是對的，此種認知有時頗有害處。

民主制度 非一定帶來幸福

為何我上文說泛民對民主理念認識膚淺？政治的目的是使人民達到最高的幸福感，民主制度不是目的，只是一種並不確定可否達到上述目的的手段。有不少人相信西式民主有此功能，但近年的一連串事件，頗使人質疑此種認知是否正確。為何「民主燈塔」美國選出了特朗普這樣的人做總統？為何脫歐對英國不利，但公投卻容許飄忽的民意以輕微票數為英國作了此決定，但事後又有大量人後悔？為何美國及印度這兩個最大的民主國家都在抗疫中搞得一塌糊塗，但中國卻十分成功？就算號稱民主的台灣搞得不錯，但其抗疫成績，在中國各省中也只算中等。這些事實都讓人不得不思索，政治制度有多種，民主制度也有多種，甚麼制度最適合自己？並非叫幾句機械化的口號便可解決。

等而下之的制度考量便是自身墮入別有用心的外國算計中，跟着別人叫叫口號、縱火掟磚，便以為盡了社會責任。此等行徑，對港人毫無好處。泛民應多研習理論，認清過去自己是多麼的糊塗。懂得犯過了甚麼錯的泛民，將來在香港政治生態中理應還有角色，否則他們可能要退出歷史舞台了。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》

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