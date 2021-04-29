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【煙草新規】霧芯又跌8%　美國FDA研禁潮流香精　薄荷煙或會絕跡？

股市 23:57 2021/04/29

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美國FDA提議，禁止香煙添加任何標誌性香精，包括薄荷腦

美國食品藥品管理局（FDA）建議，禁止美國生產的香煙添加薄荷腦或其他薄荷添加劑。FDA指出，薄荷醇是最後一種被允許添加至香煙的香精，而薄荷煙在青年人、有色人種以及低收入社群頗受歡迎，希望能夠透過禁令，增加食煙人士戒煙的誘因，並解決有色人種、低收入人士等群體的健康普遍較差的狀況。

電子煙製造商霧芯於美股市場跌8.3%，低見11.01美元。

據美國媒體報道指，目前美國銷售的香煙（cigarettes）產品中，有約三分之一是薄荷煙。有煙草公司隨後發表聲明指，若將添加薄荷腦至香煙中定位刑事罪行，將會導致嚴重且意想不到的後果，煙草業界同樣希望能夠讓成年人士轉吸食危害性較低的替代品，但禁止薄荷腦這一方法並不可行。

FDA至，吸煙是美國可預防性死亡的主要原因，若提議獲得通過，將計劃在明年起實施新的香煙產品標準，並禁止所有煙類產品添加任何標誌性香精，包括薄荷腦。

有研究指，薄荷煙的成癮性或較普通煙更高，因添加薄荷腦或其他香精的煙帶有其他味道，對於青少年而言，更容易入口及有其他味覺體驗，戒煙時亦或更加困難。

相關文章：【異動股】思摩爾曾彈逾7%　美國政府新規或驅使煙民轉投電子煙

【業績│電子煙】思摩爾首季經調整純利大增287.8%

記者：梁安琪

經濟 薄荷

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