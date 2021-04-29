【職場熱話】打工仔被凍薪減薪成常態 呢間公司今年首季業績創新高 更連續第48個季度發花紅

疫情下本港經濟大受打擊，至今經濟未重回正軌，多個行業處艱難的經營局面，結業裁員情況不時出現，員工遭凍薪減薪。不過仍行業成疫市奇葩，其中一個就是地產代理行業，今年首季樓市交投量處高位，中原地產首季錄得13.72億元的營業額，連續三個月錄得逾四億元的佣金收入，其中住宅部首季成績12.4億元，刷新歷來首季的最佳業績。

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本港住宅市場自今年農曆新年以來持續暢旺，價量齊升，由小陽春進入大牛市。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年首季因為大部份港人留港消費，令物業市場成交暢旺，上月二手成交宗數更創8年新高。

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中原地產公布，2021年的首季，中原地產全線後勤可獲發花紅0.57個月，主任級或以上0.86個月，是2019年第二季以來，7個季度新高，有關花紅將於5月17日發放予所有後勤員工。中原地產後勤於2021年第一季繼續獲發放花紅，是連續第48個季度獲發花紅。

陳永傑指，隨著香港疫苗廣泛接種，通關有望，低息環境持續，料物業市場將繼續價量齊升，中原地產將繼續努力把握機遇，再創驕人成績，並與員工共享成果。



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記者：陳詠妍