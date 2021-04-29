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【職場熱話】打工仔被凍薪減薪成常態 呢間公司今年首季業績創新高 更連續第48個季度發花紅

理財智慧 23:58 2021/04/29

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疫情下本港經濟大受打擊，至今經濟未重回正軌，多個行業處艱難的經營局面，結業裁員情況不時出現，員工遭凍薪減薪。不過仍行業成疫市奇葩，其中一個就是地產代理行業，今年首季樓市交投量處高位，中原地產首季錄得13.72億元的營業額，連續三個月錄得逾四億元的佣金收入，其中住宅部首季成績12.4億元，刷新歷來首季的最佳業績。

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【職場熱話】準時下班就是罪 不加班同事就有說話聽 網民：誰跟你把公司當作家？詳見【下一頁

本港住宅市場自今年農曆新年以來持續暢旺，價量齊升，由小陽春進入大牛市。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年首季因為大部份港人留港消費，令物業市場成交暢旺，上月二手成交宗數更創8年新高。

【新世界】鄭志剛談建立K11品牌之道 由當初「辛酸到不得了」到現在走上軌道 未來再開24個K11商場，詳見【下一頁

中原地產公布，2021年的首季，中原地產全線後勤可獲發花紅0.57個月，主任級或以上0.86個月，是2019年第二季以來，7個季度新高，有關花紅將於5月17日發放予所有後勤員工。中原地產後勤於2021年第一季繼續獲發放花紅，是連續第48個季度獲發花紅。

陳永傑指，隨著香港疫苗廣泛接種，通關有望，低息環境持續，料物業市場將繼續價量齊升，中原地產將繼續努力把握機遇，再創驕人成績，並與員工共享成果。
 

【樓市狂潮】以為香港後生仔買樓難? 原來在韓國上車仲難 首爾340人搶購一個單位，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

疫苗 疫情 花紅 經濟 陽春 地產代理 農曆新年 裁員 中原地產

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