【開市9點半】騰訊京東等13間金融網絡平台遭約談　ADR偏軟　內銀績後能否撐大市？　瑞信薦6隻「五一黃金周」受惠股

（1）港股昨期結日衝高，但隔晚在美上市的中概股大跌，加上互聯網平台監管風暴再起，13間金融業務的網絡平台企業遭約談，提出了七大整改。，包括騰訊 （00700） 、京東 （09618） 旗下京東金融、字節跳動、美團 （03690） ，反映監管風險未除，不過，13平台並不包括螞蟻集團。

即睇開市9點半重點：

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【金融整改】人行及銀保監等部門約談金融網絡平台 提七大整改要求 騰訊美團京東等13企業參加

（2）科技股再陷監管風暴，但昨日多隻內銀發布業績，盈利穩健，其中中行 （03988） 按年多賺2.7%，暫時是盈利升幅最大的國有內銀，且看能否力撐大市。

【業績｜內銀】郵儲行純利按年升逾5%國有行最高 工行上季多賺1.5%不良貸續升（不斷更新）

（3）除了金融科技業務有隱憂，有報道指，內地當局正準備向騰訊涉嫌壟斷行為開出重大罰單，涉資至少100億元人民幣，但就很大機會少於阿里巴巴被罰的182億元人民幣。

【騰訊反壟斷】騰訊涉壟斷據報將罰逾100億人幣 不涉遊戲微信核心業務、股價保不失（第三版）

（4）美團本月捲入「二選一」壟斷行為調查，另一邊廂美團外賣車手的勞工待遇，也成為內地官方和傳媒的關注。

【美團餓了麼】北京高官化身美團外賣車手 12小時賺41元感委屈、美團急回應（附短片）

（5）比亞迪 （01211） 首季業績未如理想，多家券商下調比亞迪目標價，憂毛利率持續受壓，紛紛下降目標價，其中美銀料比亞迪要面臨吉利汽車 （00175） 旗下電動車「極氪」的競爭。

【大行報告】比亞迪股價跌逾3% 券商憂毛利率持續受壓紛降目標價（附各行最新目標價）

（6）踏入五一黃金周，瑞信薦6隻「五一」受惠股，一齊睇下。

【五一黃金周】瑞信：五一假期內地出遊料強勁反彈 薦6隻「五一」受惠股

（7）友邦 （01299） 重上「紅底股」，券商料其今年中國新業務價值增長可達三成，跑贏同業。

【友邦1299】友邦全日升近4% 大行料中國新業務價值增長達三成、香港通關是催化劑

（8）中手游 （00302） 公布，擬向嗶哩嗶哩 （09626） 等三名認購人發行2.58億股，相當於經擴大已發行股份總數9.32%，認購價每股3.3元，折讓一成，嗶哩嗶哩隔晚在美股大跌，中手游昨日升幅亦無以為繼，關注兩股今日表現。

【配股潮】中手游折讓9.8%配股嗶哩嗶哩入股認購 股價倒跌0.3%

（9）美國巨型科網股普遍業績造好，其中Facebook（美：FB）昨晚一度大升逾7%，但其業績未來非沒有隱憂。

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港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊