【火速成交】心儀屋苑有盤放　買家睇準即入市　將軍澳廣場四小時極速沽出

市場一手新盤連環登場掀起熱潮之際，二手市場同樣熾熱，將軍澳廣場錄得一宗極速成交，業有早上放盤，下午即將物業沽出。

利嘉閣地產皇牌屋苑蔚藍灣畔二行首席聯席董事蔡庭勇表示，將軍澳廣場8座中層D室，實用面積約414方呎，採兩房間隔，座向西南。單位原叫價780萬元，放盤約四小時即獲買家接洽，經議價後減價3.2萬元或約0.4%，最後以776.8萬元成功易手合實用面積呎價約18,763元。

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據了解，買家為外區客，心儀鄰近大型商場屋苑，一見屋苑有盤放，即拍板買入。原業主於2013年6月，以約438萬元買入單位，持貨近8年，帳面獲利約338.8萬元，單位升值約77%。

蔡庭勇補充，將軍澳廣場本月至今累錄約22宗二手成交個案，平均實用面積成交呎價約17,818元，屋苑目前仍有約80個二手放盤，叫價由768萬元起。

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