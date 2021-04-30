【美國經濟】個人支出增長強勁　美國首季GDP升6.4%

美國首季疫情有所緩解，經濟活動隨之復甦，據美國商務部周四（4月29日）公布，由於疫苗獲廣泛接種，再加上政府大規模財政計劃的刺激，第一季度國內生產總值（GDP）按年增6.4%，略低於經濟學家預期的6.5％，但超過去年第四季度的4.3%。

消費佔美國GDP的 68.2％，是決定經濟走勢的重中之重。首季度個人支出增長 強勁， 按年增加10.7％， 升幅是自1960年代以來第2高，當中主要是商品消費帶動，按年升 23.6％，期內服務業支出則增長了4.6％。

穆迪首席經濟學家Mark Zandi表示，這象徵著經濟正在運轉，並且將迎來繁榮的一年， 他指美國消費者正為經濟增長提供動力，企業亦加大投資力度。

美國勞工部周四亦公布勞動數據，上周首次申領失業救濟人數為55.3萬人，是自去年3月疫情以來最低數值，雖然多過市場預期的54萬人，但首次申領人數已經連續3周保持在60萬以下。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男