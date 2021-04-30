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【美國經濟】個人支出增長強勁　美國首季GDP升6.4%

環球政經 14:24 2021/04/30

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美國首季疫情有所緩解，經濟活動隨之復甦，據美國商務部周四（4月29日）公布，由於疫苗獲廣泛接種，再加上政府大規模財政計劃的刺激，第一季度國內生產總值（GDP）按年增6.4%，略低於經濟學家預期的6.5％，但超過去年第四季度的4.3%。

消費佔美國GDP的68.2％，是決定經濟走勢的重中之重。首季度個人支出增長強勁，按年增加10.7％，升幅是自1960年代以來第2高，當中主要是商品消費帶動，按年升23.6％，期內服務業支出則增長了4.6％。

穆迪首席經濟學家Mark Zandi表示，這象徵著經濟正在運轉，並且將迎來繁榮的一年，他指美國消費者正為經濟增長提供動力，企業亦加大投資力度。

美國勞工部周四亦公布勞動數據，上周首次申領失業救濟人數為55.3萬人，是自去年3月疫情以來最低數值，雖然多過市場預期的54萬人，但首次申領人數已經連續3周保持在60萬以下。

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編輯：李勝男

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