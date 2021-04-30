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【美股焦點】Facebook首季業績勝預期　各大行相繼上調目標價

股樓投資 13:38 2021/04/30

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科技巨頭Facebook（FB）公布首季業績勝預期，首季收入為261.7億美元，按年增48%，純利則錄得95億美元，較去年同期大升94%。市場對Facebook是次交出的成績單表示滿意，公司股價周四（4月29日）大升7.35%，收報329.5美元。

值得留意的是，隨著經濟活動幅度，商家開始增加廣告投放，令Facebook第一季度廣告業務增長強勁，首季廣告數量按年增12%，廣告平均價格同比升30%，帶動廣告收入大增46%至254億美元，遠遠高於市場預期，亦高過Google廣告收入32%的增速。

另外市傳Facebook近期可能會宣布公司在資產負債表上持有比特幣，但周四公布財報後，公司未有提及比特幣相關投資事項。

業績公布後，各大行先後調整對該公司目標價，當中瑞信將目標價從371美元上調至400美元，潛在升幅達21.4%；Jefferies將Facebook目標價從360美元調整至415美元，較現價仍有25.9%的潛在升幅。

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編輯：李勝男

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