【玄人‧峰語@iM網欄】從陰陽五行的生剋入手 如何去解梅花易卦？

了解每個卦體的五行後，就由體卦、用卦、初互卦、 二互卦及變卦順排，然後看卦體五行生尅。卦與卦之間的五行生尅， 可以有多種變化，以下有不同的情境。1) 如體卦五行屬水，其他的用卦、互卦及變卦屬金， 即所有卦都是順生體卦(五行金生水)，則萬事大吉。2)如果體卦 五行屬火，其他的卦五行屬水，眾卦尅體卦，萬事艱難，阻礙重重。 3)又例如體卦五行屬木，用卦、互卦屬金尅體卦，但變卦屬水， 順生體卦，那代表事情發展過程阻力不少，但最終都能成功。4) 如體卦五行屬土，用卦、互卦五行屬火，但變卦為木， 大意是事件過程順利，但臨門一腳卻失諸交臂，功虧一簣， 事件發展先吉後凶。

舉一個實例，有一女子問結婚可成事？起了一支 「雷風恒」卦，上震(雷)下巽(風)，而動爻在6爻，因此上卦「 震木」為「用卦」，下卦「巽木」為「體卦」。「初互」為「乾金」 卦、「二互」為「兌金」卦。至於原先上卦的「震卦」的第6爻由陰 變陽，「震卦」變為「離卦」(火)，而下卦的「巽卦」不變， 因而令變卦變為 「火風鼎」。那麼，我們得出由體卦、用卦、初互、 二互及變卦的五行排列為木→木→金→金→火(因為火風鼎在離宮， 屬火)。

問事的女子(體卦)與男子(用卦)大家都是屬木，本氣相同， 大家是情投意合。然而初互及二互都是屬金，主金尅木，過程不順， 但由於「用卦」震木求變，變為火，而火尅互卦的金， 解讀為男子求變解決過程的問題，而男女相方都是屬木， 兩人都願意以木生火求完滿結局，因此最終結婚成功了。

由於梅花易數易學難精，連續幾期寫下來龍去脈， 都是收拋磚引玉之效，望有興趣者可多加研習。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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