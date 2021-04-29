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【新盤票王】黃竹坑站晉環戶戶過千萬　仍收逾5,500票　超額22倍成今年票王

股樓投資 21:04 2021/04/29

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港島南岸第一期晉環位處黃竹坑站上蓋，項目推出以來備受市場矚目。路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫稱，晉環自上周六（24日）起收票，至今日（29日）截票，已錄得超過5,500張入票登記，超額認購近22倍，成今年新盤收票之冠。

封海倫指，晉環受市場熱烈追捧，入票人士當中，若以地區分布計，港島客佔7成、九龍客佔2成，其餘為新界客。入票人士中不乏大手買家，佔整體接近3成，預計看好港島南鐵路盤的優厚潛力，打算購買多個單位用作長線投資或自住用途。

項目將於周六（5月1日）起展開首輪銷售，發展商亦會於同日以招標形式推出10個優質4房雙套單位，並將於5月3日下午1時正截標。

晉環第1號及第2號價單部分詳情︰

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項目早前公布第1號及第2號價單，合共240伙，涵蓋1房至3房戶型，包括42個1房單位(約17.5%)、108個2房單位(約45%)及90個3房單位(約37.5%)，實用面積由383平方呎至937平方呎，折實售價由1,146.1萬至3,243.2萬元，折實呎價由27,005至38,155元。兩張價單的折實平均呎價分別為29,689元及31,652元。至於推出招標的10伙，為4房雙套(連工作間及洗手間)大單位，位於第1座（1A）高層，包括28樓至29樓A室及F室、37樓至39樓A室及F室。

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撰文 : 謝昕蕎

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