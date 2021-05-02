【無與輪比@iM網欄】電動車替換潮愈演愈烈

不止一次聽說過身邊朋友對Tesla作出投訴，指其「造工差」、「過份簡單」、「久駕駛樂趣」、「舊電死左就大鑊」…之類；然而，幾乎人所共之的事實是，Tesla Model 3是香港市面上最「賣得」的汽車，沒有之一。參考運輸署今年2月份的數據，新登記的私家車當中，有409輛是Tesla品牌，第二位是豐田的209輛，以及寶馬的207輛，即是說，當月售出被戲謔為「電動輪椅」的Tesla數目，幾乎是寶馬以及「唔識壞地獄腳車王」豐田的總和。

先利申，筆者並非Tesla的車主及Fans，只是股票持倉內有點TSLA而已；反過來，筆者對Tesla並不反感，只是現時座駕仍運仍良好，暫未打算換車而已。

▲ 圖：TESLA

電動車愈來愈普及，是不爭的事實；筆者不打算在此作出投資建議，但在全球角度，Tesla亦似乎正在「替換」燃油汽車（ICE）。香港有「一換一」計劃，即政府提供稅務優惠予買家放棄自己的ICE去購買Tesla；在其他國家，Tesla亦有提供Trade-in優惠，而在這些換出來的舊車當中，除了有約四分一，來自Tesla主要定位的BMW、Lexus及Audi等品牌外，豐田及本田等大眾化品牌亦佔去約四分一。價格上，Tesla Model 3約為30萬港元，比豐田及本田的入門以至進階型號稅前售價貴近倍，而Tesla仍可吸引買家「轉會」，靠的未必是其以電力為動力（部分國家汽油成本只是香港的五分一），而是全新的出行模式，如智能駕駛、先進乘坐體驗等。

此外，Trade-in的舊車當中，98%為ICE，這意味Tesla身處的，是一個全新的市場，稱霸電動車市場之外（去年Tesla全球售出44萬輛，第二位的VAG集團為38萬輛），更令原先在ICE領先的車廠頭痛，同時亦令這些車廠加速推出更多電動或新能源汽車型號。Tesla首季生產及交付的車輛數目，均逾18萬輛，當中大部分來自Model 3/Y，而其柏林及Texas廠房亦都尚未投產，由Tesla帶動的電動車替換潮，未來只會愈演愈烈。

作者_陳政深簡介： 財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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