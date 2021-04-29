【方圓公關人生@iM網欄】顛覆思維注入商業模式   成就億萬財富

近年靠創新及顛覆性投資策略成就了科技股女股神Catherine Wood，近日另一位女性名字聲名大噪，就是交友軟件Bumble創始人Whitney Wolfe Herd，現年31歲，剛躋身2021福布斯（Forbe）億萬富豪榜，亦是全球最年輕白手興家的女性富豪，粗略估計其身家約為14億美元。

這位女神創建的Bumble軟件，功能主要是交友約會，驟聽起來絕非甚麼新鮮事，但其破格位是逆轉了一般交友約會App以男性作主導的傳統，讓女性掌控事情，包括限制只有女性才能發起異性交友間的對話，崇尚「女性優先」。Bumble（NASDAQ：BMBL）在月初公布了第一份季度業績，公司第四季度收入同比增長31%至1.656億美元，經調整EBITDA飆升101%至4,410萬美元，APRU約為26.29美元，預計2021財年收入將增長32%至34%。

Bumble有能力吸引黑石集團（Blackstone Group）成為最大股東固然利害，而該軟件業務背後「簡單的」將傳統位置掉換，就收到了意想不到的良好效果更值得探討，有分析指某程度上Bumble是在營運以至擴張女性中心思想，將女權主義融入商業模式；而軟件還附有其他功能，包括尋找志趣相投的朋友建立友誼關係、擴大社交圈建立專業範疇的聯繫，例如找實習、企業導師、業務合作夥伴等。

在商業世界裏賺錢還能有效地建立女性中心思想的同時，其風格與態度也同樣「顛覆」，一點也不如女性般柔弱，其至稱得上是強悍：話說另一交友軟件巨頭Tinder母公司 Match Group曾多次提出收購不果後，發難控告 Bumble 侵犯專利及智識產權，其後Bumble在《紐約時報》網站刊登給 Match 的公開信：「我們不喜歡你多次試圖收購、抄襲、恐嚇的行為，我們永遠不會被你收購，無論價格多少，你們永遠不會損害我們的價值。」接著反告Match 干擾營運、影響聲譽並要求賠償 4 億美元。

最後引述這位新晉女企業家接受媒體訪問時曾經說到一些達致成功的分享：

確保在尊重及平等的基礎上建立關係

工作與生活之間取得平衡，要花時間陪伴家人

想成為一個高效率的CEO就不要把自己「當真」

主張女性有自主權

反對羞辱他人身體，禁止對他人外貌、身型使用任何貶意用語

依賴人工智能

作者_周子龍簡介： 前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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