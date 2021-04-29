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【旅遊氣泡】Airbnb：香港住宿搜尋量24小時內激增6倍　新加坡亦升3倍

商業 20:30 2021/04/29

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新加坡市民以香港為目的地的住宿搜尋量激增6倍。

香港與新加坡之間的「旅遊氣泡」即將在5月26日推行。已超過一年沒有外出旅遊的兩地市民立即蠢蠢欲動，渴望能再次外遊。除了機票被炒高外，港人亦不斷搜尋新加坡的住宿。

【旅遊氣泡】康泰推新加坡自遊行套票　包出發前核酸檢測、旅遊保險

Airbnb公布數據顯示，與過去一周平均數相比，新加坡市民以香港為目的地的住宿搜尋量，在旅遊氣泡詳情公佈（4月26日）後的24小時內，激增超過6倍。而港人以新加坡為目的地的搜尋量則錄得接近3倍的升幅。

港人以新加坡為目的地的搜尋量則錄得接近3倍的升幅。

Airbnb印度、東南亞、香港暨台灣區總經理Amanpreet Bajaj表示︰「香港和新加坡不止是亞洲兩大金融中心，也是一直深受兩地市民青睞的旅遊熱點。雙方因可再次走訪當地、遊覽名勝古跡而充滿期待與喜悅，而我們亦感同身受。」Airbnb相信，旅遊氣泡將會為香港和新加坡的本土及跨境經濟與旅遊復甦帶來重大的正面影響。

早前，網上旅行社服務平台Expedia Group 亞太區董事總經理蘇嘉媛亦表示，截至4月27日上午11時30分，與過去7天平均相比，以新加坡為旅遊目的地的搜尋量激增700%以上。

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責任編輯：葉泳珊

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