【清酒新世界@iM網欄】天領 ·二 日野屋



天領酒造在2020年推出了一個新品牌「日野屋」，以紀念其成立340週年，酒造以始創人出生地滋賀縣日野市作為新品牌的命名，名稱也代表傳遞和承載清酒的熱情。一般來說天領的清酒普遍較傳統及偏順滑辛口的，由於日野屋與天領是不同方向發展，是以一個新方向來釀酒，即是現代清酒的方向，故出品不再辛口而偏甘，可想而知酒造付出了很多的努力和嘗試。

接著要介紹日野屋三款不同的清酒，第一款是「しぼりたて純米大吟醸にごり生原酒」，這是一款非常之驚喜的濁酒，試問有多少人嘗試過有咬口的濁酒?這款濁酒帶有酒粕，喝每一口均有酒粕伴隨，口感方面非常滿足，而且還帶點微碳酸，酸酸甜甜容易入口！

▲ しぼりたて純米大吟醸にごり生原酒

第二款是平成時代已經隱藏在天領酒造的「VINTAGE 大吟醸」，隨著日野屋這個品牌的發布，酒造以平成時代釀造的低溫熟成大吟釀來釀造此酒。這酒簡直有如寶石一樣珍貴，我就不多說了味道香氣是怎樣，希望讓各位自己去探索吧，總言之不單只是珍貴那麼簡單，杜氏更灌注舊時代最好的清酒風格。若果想體驗時光倒流回到過去的感覺，這款酒必然是首選！

▲ VINTAGE 大吟醸

最後介紹的清酒是為了慶祝天領酒造340週年的「ささにごり 純米吟醸 無濾過生原酒」，除了慶祝之外，最重要的是限量版。酒造以自己的精米機為山田錦進行拋光至40%精米步合，配上飛驒山脈的地下水來釀造。這是一款高品質的清酒，擁有濃郁而鋒利的味道與香氣，因此非常適合在慶祝活動上飲用，當然也可以在平時飲用。

▲ ささにごり 純米吟醸 無濾過生原

如各位對上述的清酒有興趣，不用到處找，小店Sake Moment有售，歡迎到K11 Musea逛逛。

天領酒造株式会社

地址：〒509-2517 岐阜県下呂市萩原町萩原1289番地の1

電話：0576-52-1515

官網：https://www.tenryou.co.jp/

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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