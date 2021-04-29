▲ 【業績|美股】麥當勞首季業績超越疫情前、勝預期 「脆辣雞腿飽」成關鍵?

麥當勞（美：MCD）首季業績勝預期，全球營業收入更勝2019年疫情前水平，並由美國業績帶動。麥當勞首季收入按年增9%至51.2億美元，盈利按年增39%至15.37億美元。外電分析，美國近年牽起雞肉漢堡熱潮，包括Chick-fil-A、Popeyes的炸雞漢堡都搶去傳統牛肉漢堡的風頭，麥當勞上季在美國本土推出3款新炸雞漢堡飽，包括類似香港版本脆辣雞腿飽－「 Crispy Chicken Sandwich」，獲得消費者歡迎。

以可供比較的銷售收入比較，麥當勞美國銷售收入按年增13.6%，較去年增長0.1%明顯加快。麥當勞國際市場自營業務可供比較收入按年增0.6%，較去年同期收縮6.9%改善，而國際授權營運業務可供比較收入就按年6.4%，較去年同期收縮4.3大幅改善。

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麥當勞行政總裁Chris Kempczinski表示，會繼續在全球各地因應文化推出新產品，以加強數碼、外賣和駕駛自取的服務。

麥當勞公布業績後，美股盤前曾轉升逾1%，最新表現反覆，暫跌0.3%至231.62美元，公司股價年初至今累升約一成。

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編輯：麥德銘