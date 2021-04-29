  • 25°C
香港時間 : 2021429日 (四) 20:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新世界】鄭志剛談建立K11品牌之道 由當初「辛酸到不得了」到現在走上軌道 未來再開24個K11商場

股樓投資 19:52 2021/04/29

分享：

數到近年最積極發展將文化藝術及商業項目結合發展的本港發展商，非新世界發展 （00017）莫屬，集團旗下的K11，是首個把藝術、人文及自然三大元素融合為核心的全球性原創品牌，過去數年多於香港發展多個項目，如旗下尖沙咀K11 Musea成市場焦點。

【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡，詳見【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7


 
新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛周四（29日）出席一個由團結香港基金舉辦的網上論壇時表示，他於2008年開始建立K11品牌，到現時已經由「文化零售」發展到「文化矽谷」，表示自己從事藝術文化等工作10多年，坦言於開初時「辛酸到不得了」，由於人們對將藝術文化跟社會共融很抗拒，要將藝術、文化、商業及社會共融是一件困難的事。

【樓市現象】沙田第一城放盤兩年 業主終劈價11%才成功出貨，詳見【下一頁

經過10多年的發展，鄭志剛成功將旗下的K11項目融入藝術元素，現時市場對藝術文化也有更多的關注。他以尖沙咀K11Musea商場為例，將項目融入藝術元素，開業至今獲空前成功。他表示，K11Musea的受眾是千禧一代，現時客人中有70%都是年輕人，這類人士追求的不是物質，而是追求知識、價值觀及精神方面的價值，認為此商場在藝術、文化的投入，剛好配合到他們的需求。

他更透露，K11 Musea 今年一、二月銷售按年增逾40%，三月份更按年增逾1.5倍。鄭志剛相信，將藝術文化融入商業的模式未來大有可為，集團計劃在內地大灣區、長三角地區以及香港，將再開設24個K11商場，屆時將擁有38個K11商場，包括文化辦公室、服務式公寓等。

【大灣區就業】新世界招聘見習企業家 月薪最高可達3萬 入職要呢啲條件，詳見【下一頁

鄭志剛認為，香港曾經是世界最大的文化產品輸出地之一，如今香港的文化影響力降低，需要反省並深思如何重塑香港軟實力，迫切需要文化藝術的建設和發展。他續指，除了改善提升文化政策，亦要重塑香港國際文化藝術之都的形象。 而新世界也落力協助將香港打造都市文化綠洲，包括於去年成功取得擁有68年歷史的北角英皇道皇都戲院大廈業權，並宣布啟動保育計劃，盡力保留和重塑戲院古蹟的歷史面貌，包括天台俗稱「飛拱」的桁架結構，亦收集戲院文物及口述歷史，致力重現上世紀50年代的輝煌，建構一個演藝文化的全新地標。

除了致力推動傳統文化的保育與活化，鄭志剛亦堅持「創造共享價值」的理念及實踐，包括與社會企業合作建設社會房屋、疫情初期率先成立抗疫基金、生產口罩捐贈基層，乃至最近舉辦千人招聘會，首設口罩「Masketing」及研發專員、皇都戲院保育大使等新工種。他表示，「在創造共享價值願景的驅動下，新世界鼓勵並推動企業內部、商界、及社區不同持份者創造共享價值，多方面推動可持續發展、孕育本土創意文化，為社會注入更多想像力與新希望」。 
 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

 

北角 發展商 疫情 皇都戲院大廈 可持續發展 K11 MUSEA 鄭志剛 團結香港基金

上一篇文章

【職場熱話】返工去5分鐘廁所被開除　事主直斥事件荒謬　網民：借題發揮減人手吧

下一篇文章

【職場熱話】設計師大呻公司做爛市　形客自己為「水松板」　網民：在香港老闆大晒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【股市熱話】眼見同事開市後無心工作　質疑炒股後不會認真工作　網民：離職後兩個月破產乖乖回來上班
【股市熱話】眼見同事開市後無心工作　質疑炒股後不會認真工作　網民：離職後兩個月破產乖乖回來上班
【職場熱話】誤以為是「好友」 被「心機女」同事搶走新工 網民：絲打太年輕了
【職場熱話】誤以為是「好友」 被「心機女」同事搶走新工 網民：絲打太年輕了
【$5000消費券】八達通儲值額周四起分階段增自動提升至3000元
【$5000消費券】八達通儲值額周四起分階段增自動提升至3000元
【市區新盤】旺角千望迎合年輕客群　折實最平397.8萬起
【市區新盤】旺角千望迎合年輕客群　折實最平397.8萬起
【職場熱話】見工遇刁鑽問題 HR問「今晚有親人擺酒但你未做晒嘢」 網民：去完飲宴通宵完成工作
【職場熱話】見工遇刁鑽問題 HR問「今晚有親人擺酒但你未做晒嘢」 網民：去完飲宴通宵完成工作
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡