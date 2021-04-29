【新世界】鄭志剛談建立K11品牌之道 由當初「辛酸到不得了」到現在走上軌道 未來再開24個K11商場

數到近年最積極發展將文化藝術及商業項目結合發展的本港發展商，非新世界發展 （00017）莫屬，集團旗下的K11，是首個把藝術、人文及自然三大元素融合為核心的全球性原創品牌，過去數年多於香港發展多個項目，如旗下尖沙咀K11 Musea成市場焦點。

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新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛周四（29日）出席一個由團結香港基金舉辦的網上論壇時表示，他於2008年開始建立K11品牌，到現時已經由「文化零售」發展到「文化矽谷」，表示自己從事藝術文化等工作10多年，坦言於開初時「辛酸到不得了」，由於人們對將藝術文化跟社會共融很抗拒，要將藝術、文化、商業及社會共融是一件困難的事。

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經過10多年的發展，鄭志剛成功將旗下的K11項目融入藝術元素，現時市場對藝術文化也有更多的關注。他以尖沙咀K11Musea商場為例，將項目融入藝術元素，開業至今獲空前成功。他表示，K11Musea的受眾是千禧一代，現時客人中有70%都是年輕人，這類人士追求的不是物質，而是追求知識、價值觀及精神方面的價值，認為此商場在藝術、文化的投入，剛好配合到他們的需求。

他更透露，K11 Musea 今年一、二月銷售按年增逾40%，三月份更按年增逾1.5倍。鄭志剛相信，將藝術文化融入商業的模式未來大有可為，集團計劃在內地大灣區、長三角地區以及香港，將再開設24個K11商場，屆時將擁有38個K11商場，包括文化辦公室、服務式公寓等。

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鄭志剛認為，香港曾經是世界最大的文化產品輸出地之一，如今香港的文化影響力降低，需要反省並深思如何重塑香港軟實力，迫切需要文化藝術的建設和發展。他續指，除了改善提升文化政策，亦要重塑香港國際文化藝術之都的形象。 而新世界也落力協助將香港打造都市文化綠洲，包括於去年成功取得擁有68年歷史的北角英皇道皇都戲院大廈業權，並宣布啟動保育計劃，盡力保留和重塑戲院古蹟的歷史面貌，包括天台俗稱「飛拱」的桁架結構，亦收集戲院文物及口述歷史，致力重現上世紀50年代的輝煌，建構一個演藝文化的全新地標。

除了致力推動傳統文化的保育與活化，鄭志剛亦堅持「創造共享價值」的理念及實踐，包括與社會企業合作建設社會房屋、疫情初期率先成立抗疫基金、生產口罩捐贈基層，乃至最近舉辦千人招聘會，首設口罩「Masketing」及研發專員、皇都戲院保育大使等新工種。他表示，「在創造共享價值願景的驅動下，新世界鼓勵並推動企業內部、商界、及社區不同持份者創造共享價值，多方面推動可持續發展、孕育本土創意文化，為社會注入更多想像力與新希望」。



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記者：陳詠妍