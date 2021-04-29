【金融整改】人行及銀保監等4部門約談金融網絡平台提七大整改要求　騰訊美團京東等13企業參加

人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局等金融管理部門，聯合對部分從事金融業務的網絡平台企業進行監管約談。騰訊 （00700） 、京東 （09618） 旗下京東金融、字節跳動、美團 （03690） 旗下美團金融等13家網絡平台企業實際控制人或代表參加了約談。 其中，金融管理部門提出規範企業赴境外上市行為。

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工信部要求騰訊及小米整改應用平台【下一頁】

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2021年4月29日，人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局等金融管理部門（以下簡稱金融管理部門）聯合對部分從事金融業務的網絡平台企業進行監管約談，人民銀行副行長潘功勝主持約談。騰訊、度小滿金融（原稱百度金融）、京東金融、字節跳動、美團金融、滴滴金融、陸金所、天星數科、360數科、新浪金融、蘇寧金融、國美金融、攜程金融等13家網絡平台企業實際控制人或代表參加了約談。

金融管理部門指出，近年來，網絡平台企業在提升金融服務效率和金融體系普惠性、降低交易成本方面發揮了重要作用，發展的總體態勢是好的，但同時也普遍存在無牌或超許可範圍從事金融業務、公司治理機制不健全、監管套利、不公平競爭、損害消費者合法權益等嚴重違規問題。此次聯合監管約談的從事金融業務的網絡平台企業，具有綜合經營特徵且業務規模較大、在行業內有重要影響力、暴露的問題也較為典型，必須率先嚴肅糾正。

金融管理部門強調，黨中央、國務院高度重視網絡平台企業的規範健康持續發展，對加強平台企業金融監管、規範平台經濟競爭秩序等作出了一系列重要部署，提出了明確要求。各網絡平台企業要認真學習領會黨中央會議精神，高度重視自身存在問題，對照金融法律法規和各項金融監管制度全面自查整改。開展金融業務要以服務實體經濟、防範金融風險為本。對於違規經營行為，金融管理部門將依法嚴肅查處。

金融管理部門針對當前網絡平台企業從事金融業務中普遍存在的突出問題提出了整改要求。一是堅持金融活動全部納入金融監管，金融業務必須持牌經營。二是支付回歸本源，斷開支付工具和其他金融產品的不當連接，嚴控非銀行支付賬戶向對公領域擴張，提高交易透明度，糾正不正當競爭行為。三是打破信息壟斷，嚴格通過持牌徵信機構依法合規開展個人徵信業務。四是加強對股東資質、股權結構、資本、風險隔離、關聯交易等關鍵環節的規範管理，符合條件的企業要依法申請設立金融控股公司。五是嚴格落實審慎監管要求，完善公司治理，落實投資入股銀行保險機構“兩參一控”要求，合規審慎開展互聯網存貸款和互聯網保險業務，防範網絡互助業務風險。六是規範企業發行交易資產證券化產品以及赴境外上市行為。禁止證券基金機構高管和從業人員交叉任職，保障機構經營獨立性。七是強化金融消費者保護機制，規範個人信息採集使用、營銷宣傳行為和格式文本合同，加強監督並規範與第三方機構的金融業務合作等。

金融管理部門要求，網絡平台企業要充分認識自查整改工作的必要性和嚴肅性。要樹立嚴格遵守金融監管要求的合規意識、堅決維護公平競爭環境的市場意識、以消費者權益保護為核心的服務意識，以讓黨和國家放心、讓人民群眾滿意、讓同業尊重為目標，認真查找問題，穩妥有序抓好整改。自查整改期間，要保持企業正常經營和業務連續性。金融管理部門將與網絡平台企業保持密切溝通，充分聽取意見建議，並將適時對整改情況開展檢查。對整改不到位或頂風違規的，依法依規嚴肅查處。

金融管理部門表示，將始終堅持發展和規範並重，支持和促進平台經濟守正創新、行穩致遠。一方面，牢牢堅持“兩個毫不動搖”，依法保護產權，弘揚企業家精神，激發市場主體活力和科技創新能力，促進平台企業不斷提升金融服務，鞏固和增強國際競爭力；另一方面，堅持從嚴監管和公平監管，一視同仁對各類違法違規金融活動“零容忍”，保障數據產權及個人隱私，堅決維護公平競爭的金融市場秩序。

參加約談的企業表示，將高度重視自查和整改工作，在金融管理部門的指導下，全面對標金融監管要求，制定整改方案，認真落實到位。在全力保證金融業務合規性和連續性的同時，將繼續堅持服務實體經濟和人民群眾的本源，進一步增強社會責任，維護公平競爭市場環境。

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編輯：區嘉俊