或成近年銀行業在當地最大縮減計劃 據報渣打擬削新加坡辦公室

繼匯豐後，有傳渣打銀行有意縮減新加坡辦公室，並研究翻新樟宜商業園的設施，或成近年銀行在新加坡規模最大的縮減辦公室計劃。

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《彭博》引述消息人士指，在多方面考量後，渣打擬訂幾個選項縮減新加坡辦公室，其中可能會在原先位於商業區濱海灣金融中心一座，租用的21層辦公室中，退租其中4層共8萬平方呎單位。

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由於要保留大廈外渣打銀行標誌只需租用其中4層，第二個選項將會退租目前租用樓層的一半，甚至剩下4層辦公室。目前仍在管理層商討階段，未有落實方案。

另有消息透露，管理層亦考慮翻新樟宜商業園用地，將設施改建成大學校園開放式風格的工作場所，提供更多協作空間，甚至可讓公眾人士使用。

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