【華爾街沉浮】世紀初著名基金經理自殺身亡 公司四月剛遭清盤

▲ 美國資產管理公司International Value Advisors的主席兼首席投資官Charles de Vaulx

「股神」巴菲特的價值投資理念揚名半世紀，亦成為不少華爾街精英的投資聖旨。不過，有同樣以價值投資揚名的基金創始人，早前公司陷入困境遭到清盤，不久後被發現在一手創立的公司的辦公室中自殺身亡。

據美國媒體報道，美國資產管理公司International Value Advisors（IVA）的主席兼首席投資官Charles de Vaulx，本周一被發現在其紐約曼哈頓的辦公室自殺身亡。

據悉，年僅59歲的法國籍Valux是華爾街著名的價值投資者，早在2001年以及2006年，已經兩度獲得美國基金評級機構晨星（Morningstar），評為「年度最佳國際股票經理」。

Valux在2007年與其他合夥人創立IVA，旗下的兩隻基金IVA Worldwide Fund以及IVA International Fund主要傾向投資被市場低估，及不被投資者喜愛的股票。即使在金融危機期間，因旗下基金資產中仍然擁有大量現金，且公司一直信奉價值投資，仍然吸引了大量資金認購。而基金在金融危機後的五年內，年均回報率高達8.64%。

不過，今年公司開始陷入困境，早前IVA及旗下管理的基金，在7個禮拜前突然被告知要停止經營，進行清盤，而公司在本月19日已經完成清盤程序。據晨星數據顯示，截至2020年底，該公司管理的淨資產總額達8.63億美元。

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記者：梁安琪

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