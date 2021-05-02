【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】常飲墨紅玫瑰花茶，女士容顏可回到妙齡少女

中醫認為，墨紅玫瑰花味甘微苦、性溫，功效理氣解郁、活血散瘀和調經止痛。墨紅玫瑰花的藥性溫和，能夠溫養心肝血脈，舒散體內鬱氣，起到鎮靜、安撫、抗抑鬱的功效。

墨紅玫瑰芳香馥郁，富含維生素ABCD、花青素及單寧，泡成花茶飲下，連心情都變得芬芳起來，長期飲用，也有助於促進血液迴圈，美容養顏。墨紅玫瑰花茶能降火氣、調理血氣、養顏美容，且有消除疲勞，調理胃腸的功能，是茶療的佳品。

▲ 墨紅玫瑰富含單寧和花青素。常飲墨紅玫瑰花茶，女士容顏可回到妙齡少女 (網上圖片)

墨紅玫瑰花茶男女皆宜，味道清香幽雅，飲後令人緩和情緒、紓解抑鬱。

墨紅玫瑰富含單寧和花青素

墨紅玫瑰富有層次感，還具有收斂（皮膚緊致）、防曬、美白、抗皺、保濕的強大功效；單寧屬於抗氧化物質，可有效降低血膽固醇，防治血管硬化。

和較油膩的食品一起吃，不僅僅可以解油膩，還能使口腔產生愉悅和舒適的感覺。現在女性很流行喝紅酒，其中一大原因就是因為紅酒中也是富含單寧，被稱為“紅酒的骨骼”，對人體，尤其是女性益處良多。

花青素被稱為“口服化妝品”，是自然界一類廣泛存在于植物中的水溶性天然色素，研究證明: 花青素是當今人類發現最有效的抗氧化劑，也是最強效的自由基清除劑，研究表明有一定花青素濃度的提取物能有效預防不同階段癌變發生，

可顯著降低對肝細胞的損傷， 對肝臟具有保護作用，還能夠增強血管彈性，

改善循環系統和增進皮膚的光滑度，抑制炎症和過敏，增進視力。

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作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介： 愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！ Facebook: Flora Rabbit

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