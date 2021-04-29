【源‧來自有機@iM網欄】有效對付眼紋、眼袋 有機超級種籽是皮膚超級食物

講到皮膚護理，眼部必定是重點之一！事實上，眼部皮膚可說是面部最脆弱敏感的地方，生活壓力、挨夜都會可以在這裏充分反映出來！眼部皮膚只有臉龐三份之一的厚度，沒有汗腺和皮脂腺，因此缺乏自我滋潤的能力；這裏缺乏脂肪和肌肉纖維支撐，膠原蛋白、彈性纖維也最少；此外，當人年紀開始增長，皮膚細胞更新生的能力也會逐步減弱。



眼睛其實很忙碌，每日要眨超過一萬次；假若我們長時間看手機、電腦、電視，肯定會更加疲勞！再加上平日卸妝潔面護理不當，也會衍生各樣眼部皮膚的問題，例如細紋、眼袋、黑眼圈等。

其中眼袋可以是遺傳的，所以某些人很年輕也有眼袋；當然，隨著年齡增長，如果眼睛經常非常疲勞，缺乏休息，加上新陳代謝減慢、血液循環欠佳，體內多餘的廢棄體液無法及時排走，因而滯留在微絲血管內，甚至回流致皮膚而產生浮腫，形成明顯的眼袋。

要改善便要有足夠休息、避免挨夜，每隔半小時左右，讓眼睛休息一下，可以做些眼操（望望遠、望望近、上下左右轉動眼球）。每日早晚護理眼部皮膚時，同時來個一分鐘按摩，有時間的話，不妨加上熱敷，促進血液循環。

你可能也聽過，夜晚睡覺前兩小時，避免大量飲水；平日要有適當運動；避免進食高鹽份、味濃的食物等，都有助減少眼部浮腫。

至於眼紋，隨著年紀的增長，皮脂分泌會逐漸減少，皮膚開始衰老，加上皮膚的鎖水能力也愈來愈低，容易乾燥，驅使眼紋形成。

皮膚衰老的另一元兇是紫外線UVA，它會加速肌膚氧化，破壞皮膚膠原蛋白及彈性纖維蛋白，形成色斑、皺紋及鬆弛等，加速肌膚衰老。

還有跟我們生活習慣有關的成因，例如：經常搓揉眼睛及潔面護膚時太用力，這些日復日、月復月的拉扯，也會令眼部及面部皮膚鬆弛。其實想皮膚徹底清潔乾淨，只須輕力在皮膚上按摩潔膚乳一分鐘，給予足夠的時間讓潔膚乳發揮功效，完全不用大力捽也可以把皮膚清潔乾淨。

要好好護理眼部皮膚，除了注意上述各項生活習慣，選擇優質天然有機的眼部精華和眼霜也是十分重要。我經常鼓勵大家選用有機認證產品，除了因為能確定它們不會含有有害人造成份，更重要的是天然有機成份可以真正為皮膚提供所需要的營養，從而獲得期望的功效例如滋潤、保濕和抗衰老等。

針對眼紋和眼袋，最近我便認識了眼部皮膚的 Superfood 超級食物 —【Super Seeds超級種籽】。有機超級種子指的不是一隻種籽，而是從十多種有機植物萃取的種籽油，包括：苜蓿(黑小茴香)籽油、山茶籽油、覆盆籽油、接骨木花籽油、蔓越莓籽油、玫瑰果籽油、西蘭花籽油、青瓜籽油、無花果籽油、枸杞油、亞麻仁籽油、鬼罌粟籽油、南瓜籽油等，部份需要非常精細、嚴格的方法才能萃取獲得。

這些超級種籽所萃取的油，非常幼滑細緻，具極佳的穿透力可深入肌底層，為眼部皮膚提供珍貴的多種礦物質、維他命、抗氧化劑（抗衰老），能鎮靜皮膚舒緩發炎、促進皮膚排毒、修復和皮膚細胞更新。

大家在選購產品時，不妨多了解全成份表及有機認證；可以的話，先試用在皮膚，看看有否敏感反應。

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