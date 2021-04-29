【職場熱話】設計師大呻公司做爛市　形客自己為「水松板」　網民：在香港老闆大晒

在香港做設計不少人都會說沒有自己的發揮空間，近日就有設計師在討論區訴苦，斥很多公司都開低價，「做爛市」，晉升機會又少，更形容做設計的人是「水松板」，客人喜歡就釘一個要求上去，然後隔一段時間又拿下來，加上好多時候老闆有佣抽，但設計師是沒有的，「我地某程度上係成就埋你份人工」。

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設計師心聲：

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帖文一出，不少網民都表示有同感，「我都是對平面設計有興趣，考慮到要照顧客人，最後改變主意沒有去讀設計」、「除了轉行我都想不到可以怎樣」、「這是科技令職位更不專業例子之一，文員職位被要求處理photoshop, ai 甚至剪片職務，令平面設計早年已趨向『文員價』」。

「其實我想問下！香港的廣告設計對比泰國的質素來說是垃圾！香港終歸都是國際城市！為甚麼會這樣？是不是給錢決策人的問題？」、「香港有錢大晒！老闆大晒！設計和切雞都是工作而已，要適合客戶要求！市場需要同市場口味，不配合等於自己創作，轉行做藝術家吧！？」

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責任編輯：黃苑筠