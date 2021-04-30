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【疫市營商】全球民眾習慣疫下新常態　廠商訂單逐步恢復

商業 11:00 2021/04/30

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有製造業界反映，普遍廠商在疫情下競爭對手減少，議價能力增強。（法新社圖片）

疫情持續逾一年，服裝製造商MsEnvy執行董事王明𡝗指，生意正逐步恢復，皆因人的適應能力較強，已接受疫下新常態。她續指，市場氣氛好轉，海外訂單量按季上升約20%。惟她強調，去年基數太低幾乎零，必然有增幅，卻仍沒回復至疫情前的正常水平。

有製造業界反映，普遍廠商在疫情下競爭對手減少，議價能力增強。但王表示，生產真絲類商品的同業普遍集中在中國南方，競爭仍大，議價能力不變。目前原材料價格升5%，也只能「硬食」。

【疫市營商】中小企營商指數受環球經濟帶動　綜合指數升幅創歷史新高　回升9.8至42.2

【疫市營商】疫苗助經濟活動重啟　廠商少競爭對手議價能力增

【職場需求】內地旅行需求大　求職平台：首季旅遊職位需求增逾3成

中國訂單復甦最強勁　首季按年增1.2倍
從事鐘錶生意的嘉豐（香港）企業董事總經理蔡宗富表示，去年受疫情影響重挫生意，而今年外貿有增長，「谷底反彈」，並以美國訂單較去年首季增幅最高，達70%至80%。惟他重申，其他國家疫情控制不是最好，訂單如歐洲都不穩定，未能回復正常水平。

對於中國市場銷情，蔡坦言，中國人只能留在當地消費，所以「起色好大」，今年首季按年增1.2倍。他指，雖然第二季度是銷售手錶的淡季，預料增長有輕微回落，但增長仍能維持高水平。

記者：馬意文

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