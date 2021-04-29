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【新股IPO】中梁系物管股中梁百悅智佳申請上市　業務位於長三角

新股IPO 19:18 2021/04/29

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【新股IPO】中梁系物管股中梁百悅智佳申請上市　業務位於長三角

中梁控股 （02772） 於2018年分拆的物管公司中梁百悅智佳，向聯交所遞交初步招股文件。中梁百悅智佳有三大業務，分別是物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務。上市集資所得，預期將用於尋求選擇性戰略投資及收購機會，進一步開發及升級信息管理系統等。

中梁百悅智佳的大部分業務位於長三角，集團2018年至2020年的期間收益分別為1.76億元（人民幣，下同），增至7.05億元，複合年增長率100.2%，淨利潤由2018年2660萬元升至2020年8620萬元，複合年增長率為79.9%。

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中梁控股為中梁百悅智佳最大客戶，向其提供物業管理服務及增值服務。2018至2020年，向中梁控股提供服務產生的收益，分別佔集團總收益的74.4%、62.6%及42.0%。

截至去年底，中梁百悅智佳在管項目178個，簽約將由集團管理的項目432個，在管總建築面積約2010萬平方米，簽約總建築面積約6030萬平方米，覆蓋內地18個省、兩個直轄市及3個自治區的147個城市。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具    

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編輯：陳韻妍

港股 分拆 中梁控股（02772） 物業管理股 IPO

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