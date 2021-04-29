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【疫苗氣泡】黃傑龍：分B、C區域欠彈性　B類餐廳亦要大幅修改顧客登記表？

商業 20:00 2021/04/29

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​​​​​​​黃傑龍認為，一筆過硬性劃分B、C區域，減低餐廳營運彈性，失去改行C模式的意欲。

「疫苗氣泡」方案下，首次推行「ABCD」4類餐飲處所營運模式。稻苗學會會長，兼叙福樓集團主席及行政總裁黃傑龍透露，其身邊認識的業者，暫時仍以B模式營運，即維持新一輪放寬前的營業模式，每檯最多4人、入座率維持50%，以及堂食至晚上10時。

【疫苗氣泡】「ABCD」4類餐廳今實施　火鍋店暫不改行「C模式」　盼尊重員工意願

黃傑龍認為：「要執行C模式不容易，算是『高材生』。」除了最多人關注的疫苗接種要求外，他又提到劃分B、C區域非常困難。香港大部分食肆的舖位面積不大，不少是使用卡位等固定桌椅，不能隨意改動以迎合B、C區域的劃分要求。加上圖則不規則，「可能4張6人檯處於不同的角落」，難以一筆過硬性劃分B、C區域。餐飲業者又無法預計每日有多少食客進入不同區域，此舉反而減低營運彈性，更令餐廳失去改行C模式的意欲。
 

「疫苗氣泡」複雜　B模式餐廳亦要修改顧客登記表

黃傑龍反建議政府應容許餐廳在使用「安心出行」的顧客桌上設標記，例如貼紙。凡執法人員入店檢查，只要該桌是6人，其餘沒有貼紙的是4人一檯，則可證明餐廳沒有違規，不用業者硬性分區。他又指，今次的政策複雜，不論是餐廳或食客亦需時了解。黃提到，有顧客詢問旗下餐廳會否改行C模式，擔心母親未有接種疫苗未能進店；但C模式對食客未有疫苗接種要求，反映市民仍未明白政策細節。

政府今日亦上載一份「顧客資料記錄表」，內容除了包括需登記的顧客姓名、聯絡電話、到訪日期及時間外，另亦有年齡申報、一系列注意事項、顧客簽署等，共兩頁紙。黃傑龍指，B模式餐廳亦要大幅改動表格，情況麻煩。本來只需填寫幾項資料的登記表體積細小，既方便餐廳存放，又減少用紙。特別現時要有顧客簽署，以往使用電子表格的餐廳亦要使用紙本表格。

【疫苗氣泡】客人光顧酒吧需打疫苗　酒吧業：接種率低料只餘1成生意

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記者：葉泳珊

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