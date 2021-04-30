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【配股潮】復星國際折讓近4%配售青島啤酒回報倍數計　青島啤跌4%守配股價

股市 09:58 2021/04/30

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【配股潮】復星國際折讓近4%配售青島啤酒回報倍數計

復星國際 （00656） 宣布，集團及China Momentum Fund， L.P.（公司作為一般合夥人管理之基金）將合共出售青島啤 （00168） 3300萬股H股，佔已發總數之2.42%，每股作價70.88元，比上日收市價折讓3.89%，總代價約23.39億元。每股作價為定價下限。

青島啤股價今早下挫，跌近4%，報70.9元，守配股價，成交額24.5億元；復星國際則升0.9%，最新報11.34元。

完成後，集團及China Momentum Fund， L.P.將合共持有青島啤H股1.11億股，佔其已發行H股總數16.98%，及已發行股份總數8.15%。

根據昨日流傳的市場銷售文件，青島啤酒遭股東配股套現最多23.6億元。資料顯示，青島啤酒配股股東為復星國際系內企業，涉及3300萬股，每股作價70.88元至71.5元。復星國際完成交易後，有60日的禁售期。花旗為是次配股的帳簿管理人。

復星國際2017年12月公布，以每股27.22港元購入2.43億股青島啤酒H股，涉資66.17億元，當時持有公司37.11%H股或17.99%已發行股份。以該入股股價計，復星國際持貨3年，賺幅達1.6倍。

據青啤最新年報，復星國際持有1.44億股H股，相當於公司10.57%已發行股本和22.01%H股。

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編輯：麥德銘

港股 花旗銀行 配股 青島啤酒（00168） 復星國際（00656）

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