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【職場熱話】返工去5分鐘廁所被開除　事主直斥事件荒謬　網民：借題發揮減人手吧

理財智慧 20:12 2021/04/29

分享：

有些人腸胃很好，一吃完飯就會想去廁所，但有時腸胃也不一定是好事。近日就有台灣網民在討論區發帖，指自己上星期開始在工廠上班，而由於腸胃太健康，只要吃完飯，還沒到休息時間，就要上廁所。近日下班就接到電話叫她明天不用再去上班了，事主認為她每天都有達成工廠設下的目標，所以有可以是因為她那五分鐘的大便而被開除，事主直斥事件荒謬：「而且才五分鐘？ 五分鐘⋯」

事主經歷：

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【職場熱話】00後同事著夏威夷風恤衫返工　被HR警告卻反駁是「smart casual」　網民：其實做到嘢又有著衫咪得囉　【下一頁

帖文一出引來不少網民替事主不值，「如果上2小時被開除沒毛病，但5分鐘而已，有這麼嚴重嗎？」、「我同事拉了半小時也沒怎樣，大便是件很快樂的事情，他竟然膽敢如此！」、「下個會更好起碼給上廁所」、「可能只有便秘的人可以去那邊工作？」

【職場熱話】請年假要過五關斬六將 同一天不能有三個人以上請假？ 網民：直接請病假仲快　【下一頁

但亦有網民認為這一切都是事主猜測，她可能真的做了些不好的事才被開除，「你怎麼確定是被大便開除」、「我不認為跟大便有關，即使硬要扯有關，那最多也只能算是壓垮駱駝的最後一根稻草吧」、「被開除只會在那邊都是公司的錯，想了半天只能檢討出大便這個理由，這樣的人產能多好你信？」、「應該只是借題發揮吧，單純只是不需要這麼多人力，要挑幾個人砍掉」

 

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責任編輯：黃苑筠

 

 

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