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【疫苗氣泡】政府推二維碼掃描App　僅限Android用戶透過APK安裝檔下載

科技 18:55 2021/04/29

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食環署今（29日）在官網推出「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式，供市民及商戶下載使用。

為配合政府即將實施的防疫措施，食環署今（29日）在官網推出「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式，供市民及商戶下載使用，但目前該程式僅支援Android系統，用戶也只能透過食環署提供的連結下載。

政府正式推出「驗證二維碼掃瞄器」程式，商戶可透過程式掃描紙本針卡或電子針卡二維碼，查看顧客的疫苗接種及病毒檢測紀錄。由於程式沒有在Google Play或App Store平台上架，用戶需要透過APK安裝檔下載，且目前僅支援Android系統，iOS用戶則無法下載。

＜＜【Facebook】Facebook持續調整仇恨言論政策　主動發現率3年升幅逾320%

＜＜【五一假期】食肆實行「疫苗氣泡」兼臨近母親節　餐飲業料生意升1成

防毒軟件列為可疑應用

記者依據食環署提供的連結下載APK並安裝，但一如其他非經Google Play等正式途徑下載的手機應用，安裝前手機會警告用戶有關風險。完成安裝，打算使用應用時，記者自己使用的手機防毒應用「AVG Protection」更將「驗證二維碼掃瞄器」列為可疑應用程式，建議用戶解除安裝。

當記者同意使用條款，正式開啟該應用後，該應用會要求用戶同意開啟相機的權限，然後便會開啟相機畫面，運作上似乎與市面其他二維碼應用無顯著分別。但該應用並未設有其他操作畫面，而如果按下畫面上的私隱政策選項，則會連結至政府資訊科技總監辦公室的網站。

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黃傑龍：App算是簡單易用

對於以流動應用程式掃瞄顧客針卡，稻苗學會會長，兼叙福樓集團主席及行政總裁黃傑龍透露已試用該應用程式，認為算是簡單易用，不用半秒便能顯示其針卡結果。他不擔心此安排會引起餐廳與顧客之間的爭拗，因實行D模式的困難非常高，形容等同「會考9A成績」，相信短期內需要使用該應用程式的餐廳不多。

另外，記者已就為何未發布在iOS版本等問題向食物環境衛生署查詢，暫時未獲回覆。

記者：周俊霖、葉泳珊、李寶如

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