封城剝奪社交機會 研究指幼童語言能力受影響

新冠肺炎疫情肆虐全球，嚴格封城措施成為各國政府遏止疫情的標準動作，小童或成為隱形受害人。英國有研究指，當地過去一年的封城措施，對幼童語言能力產生負面效果，而不良的言語發展會對兒童學習產生長遠影響，言語能力有問題的學童，日後出現閱讀困難機會高4倍。

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英國獨立慈善團體Education Endowment Foundation就幼童言語能力進行研究，收集英格蘭5萬名年齡介乎4至5歲學齡幼童的數據，發現與去年相比，有額外20至25%的幼童需要語言能力支援。

研究亦對58間小學進行調查，有76%教師表示去年9月入學的學童較往年需要更多溝通支持。此外，更有96%教師對幼童語言發展感憂慮。

另一方面，英格蘭逐步放寬防疫措施，幼童將重返校園上課，但有56%家長對復課感到憂慮，原因包括害怕子女未有在學前班學習與人相處，憂慮升上小學後難以適應新環境。亦有小孩因疫情肆虐，欠缺機會與人進行交流，影響語言及社交能力，有家長擔心他們復課後，無法主動尋求幫助或結識新朋友。

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基金會認為，為對抗新冠肺炎疫情而實施的封城措施，剝奪了幼童的社交接觸，以及增加詞彙量的所需經驗。封城措施使幼童減少，甚至無法與祖父母接觸，強調社交距離、遊樂場關閉，在公共場所必須戴口罩的規定，使孩兒缺乏對話及日常外出生活機會。

基金會負責人指，所有研究都顯示，若幼童在學習階段有語言問題，會對幼童學習產生長期影響。當中包括幼童日後出現閱讀困難的機會增加4倍、出現心理健康機會高出3倍等。

英國政府表示，將會投資1,800萬英鎊以支援幼兒成長發展，包括向4至5歲學前班幼童提供額外援助。

責任編輯：郭麗明