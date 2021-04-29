  • 25°C
香港時間 : 2021429日 (四) 19:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

封城剝奪社交機會 研究指幼童語言能力受影響

環球社會熱點 19:04 2021/04/29

分享：

新冠肺炎疫情肆虐全球，嚴格封城措施成為各國政府遏止疫情的標準動作，小童或成為隱形受害人。英國有研究指，當地過去一年的封城措施，對幼童語言能力產生負面效果，而不良的言語發展會對兒童學習產生長遠影響，言語能力有問題的學童，日後出現閱讀困難機會高4倍。

港人狂掃倫敦樓 佔整體比率飇3倍 【下一頁】

英國獨立慈善團體Education Endowment Foundation就幼童言語能力進行研究，收集英格蘭5萬名年齡介乎4至5歲學齡幼童的數據，發現與去年相比，有額外20至25%的幼童需要語言能力支援。

研究亦對58間小學進行調查，有76%教師表示去年9月入學的學童較往年需要更多溝通支持。此外，更有96%教師對幼童語言發展感憂慮。

另一方面，英格蘭逐步放寬防疫措施，幼童將重返校園上課，但有56%家長對復課感到憂慮，原因包括害怕子女未有在學前班學習與人相處，憂慮升上小學後難以適應新環境。亦有小孩因疫情肆虐，欠缺機會與人進行交流，影響語言及社交能力，有家長擔心他們復課後，無法主動尋求幫助或結識新朋友。

英國年底推自動駕駛車道 限速60以下 【下一頁】

基金會認為，為對抗新冠肺炎疫情而實施的封城措施，剝奪了幼童的社交接觸，以及增加詞彙量的所需經驗。封城措施使幼童減少，甚至無法與祖父母接觸，強調社交距離、遊樂場關閉，在公共場所必須戴口罩的規定，使孩兒缺乏對話及日常外出生活機會。

基金會負責人指，所有研究都顯示，若幼童在學習階段有語言問題，會對幼童學習產生長期影響。當中包括幼童日後出現閱讀困難的機會增加4倍、出現心理健康機會高出3倍等。

英國政府表示，將會投資1,800萬英鎊以支援幼兒成長發展，包括向4至5歲學前班幼童提供額外援助。

責任編輯：郭麗明

相關文章

英國年底推自動駕駛車道 限速60以下
2021/04/28
英國年底推自動駕駛車道 限速60以下
【輝瑞疫苗】英國增購6000萬劑 料秋季為國民打第3針
今日
【輝瑞疫苗】英國增購6000萬劑 料秋季為國民打第3針
英國不向印度捐疫苗 強調已向世衛捐贈（有片）
今日
英國不向印度捐疫苗 強調已向世衛捐贈（有片）
【BNO移民英國】港人狂掃倫敦樓 佔整體比率飇3倍
今日
【BNO移民英國】港人狂掃倫敦樓 佔整體比率飇3倍
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
今日
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
網絡熱話 疫情 英國 英格蘭 口罩 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月29日 時間19:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【印度疫情】確診人數或被低估 專家憂超過5億（第二版）
【印度疫情】確診人數或被低估 專家憂超過5億（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【印度疫情】全球後勤樞紐恐癱瘓 金融業叫苦
【印度疫情】全球後勤樞紐恐癱瘓 金融業叫苦
【印度疫情】日增38萬確診創新高 變種病毒非唯一原因？（第二版）
【印度疫情】日增38萬確診創新高 變種病毒非唯一原因？（第二版）
【印度疫情】英國捐贈醫療裝設備太少？
【印度疫情】英國捐贈醫療裝設備太少？
新型冠狀肺炎全球疫情（04月29日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月29日 時間19:00）