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出售BT Sport部分股權 英國電訊正與亞馬遜迪士尼等洽談

環球政經 18:45 2021/04/29

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外媒CNBC報導，英國電訊證實The Telegraph消息指，正與亞馬遜、迪士尼、網上直播體育頻道DAZN等談判出售BT Sport部分股權。

Spotify CEO 已尋足夠資金 收購阿仙奴志在必得下一頁

英國電訊發言人表示，正與幾間企業洽談合作，鞏固他們的運動廣播業務，並將其帶到另一個階段發展。另有知情人士指一間英國電視台亦有參與其中，並正在招標中領先。

歐超聯難產 幕後金主小摩：會引以為鑒下一頁

英國電訊是英國最大寬頻網絡電訊商，於2012年投得英超直播權繼而進軍體育廣播行業。目前正執行的英超賽事播放協議價值8.85億磅，在2019至2020年三個賽季，可以播放32場英超賽事; 同時亦有一份長達3年的協議，可在2024年前播放歐聯賽事。

英超本應已經開展於廣播公司洽談新合約，但因為疫情有關計劃被打亂。The Telegraph報導，英超另一邊廂正尋求政府批准，擴展目前交易包括與亞馬遜的轉播交易。

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撰文 : 馮卓謙

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