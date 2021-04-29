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達美航空六月恢復招聘機師 九月機師人數將回升

環球政經 18:02 2021/04/29

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達美航空宣布，隨著旅遊需求回升，公司將於六月恢復招聘機師。

料旅遊需求持續回升 美國多間航空公司復聘機師下一頁

外媒CNBC引述員工備忘指，達美航空高級副總裁John Laughter表示將優先聘請於早前發放有條件取錄的75名機師，估計於九月公司機師人數將回升。

放寬限制難在短期內起作用　國泰擬推自願離職計劃下一頁

    點擊圖片放大

多間大型航空公司在疫情前增加聘請機師人數至過百人，但疫情爆發延誤有關培訓課程。隨後航空公司推出自願提早退休計劃，以及停薪留職等多項政策，應付因旅遊需求急跌而減少員工節流的情況。

有見旅遊需求回升，包括聯合航空、美國航空及廉價航空捷藍航空 (JetBlue Airway)等早前已經宣布恢復聘請機師計劃。

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撰文 : 馮卓謙

機師 疫情 航空 達美航空 美國航空 美國 聯合航空

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