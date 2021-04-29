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【疫苗氣泡】「ABCD」4類餐廳今實施　火鍋店暫不改行「C模式」　盼尊重員工意願

商業 19:00 2021/04/29

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「疫苗氣泡」今日起實施，首次推行「ABCD」4類餐飲處所營運模式。雖然以C模式營運可延長堂食時間至午夜12時、每檯人數可增至6人，但有火鍋店不希望強逼員工接種疫苗，暫時維持原狀。

【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件

台式火鍋店寬巷子傳訊總監林柏希透露，餐廳目前仍維持B模式營運，希望可以尊重同事意願。他坦言：「自己父母亦不能強逼打針，更何況是員工？」目前政府仍有提供不同方案，冀亦可提供選擇予員工。林稱，該店現時有大約一半員工已至少接種一劑新冠疫苗，平時使用「安心出行」應用程序與填寫表格的顧客各佔一半。

寬巷子現時以B模式營運，生意水平已恢復至疫情爆發前的約6成水平。去年同期因受「邊爐家族」事件的影響，生意頗慘淡，現回升1至2成。林柏希估算若以C模式營運，生意額將進一步上升至少2成，一方面可做多一輪生意，另一方面6人一檯的消費額較高。不過，會否「升級」至C模式，仍是未知之數。林解釋，疫情爆發至今，餐廳與員工算是「甘苦與共」，希望可以盡量互相體諒，亦有同事在「疫苗氣泡」公布後，主動提出要接種新冠疫苗。

林柏希又留意到本港消費力強勁，明晚（30日）的訂座已高達8成，5月1日晚上亦有6成訂座。他相信有部分是提早慶祝母親節，料生意額可繼續維持增長，按年升近1至2成。雖不及疫情爆發前的水平，但仍算可以「生存」。

【五一假期】食肆實行「疫苗氣泡」兼臨近母親節　餐飲業料生意升1成

【疫苗氣泡】客人光顧酒吧需打疫苗　酒吧業：接種率低料只餘1成生意

記者：葉泳珊

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