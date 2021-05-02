【宏觀術數@iM網欄】月亮主導 炎夏五月天的星象

匆匆春又歸去，天氣開始炎熱，始覺下周5月5日已至立夏節。傳統子平命理和曆法都以十二個節來分月份，即立春後開始正月（寅月）、立夏後便是四月（巳月）、立秋後便是七月（申月）、立冬便是十月（亥月），四個季節的開始，剛好是寅、申、巳和亥一組稱為四長生或驛馬的地支。而星學推算時運，則以春分、夏至、秋分、冬至來作分野，是以季節中間作轉變點，同時也和易經一年中的陰陽盈虛消長相配合。如果以天星盤來說，便是太陽星分進入白羊座、巨蟹座、天秤座和摩羯座來分的，並稱此四個星座為轉宮代表改變的時刻。

如果以太陽作季節變化之主導行星，月份變化自然是以月亮為主導。今年比較特別是太陰曆三月份及四月份的滿月都逢天文上得超級月亮。而剛過去農曆三月滿月（4月27日）更被稱為「粉紅月亮」。天文現象的原由在於月亮以環繞地球公轉的橢圓型軌道的「近地點」，即較接近地球而使看起來更亮更大。而古代傳統一直認為月圓之時容易使人更為情緒化，甚或精神失常等，故此不少玄幻故事如人狼、喪屍電影都每每以此為題材。不幸三月粉紅超級月亮後，國內廣西便出現精神病患男子持刀進入幼兒園引起多人死傷，是耶非耶也實在令人難過。

陰曆四月的超級月亮在5月26日，這次更會同時碰上月蝕現象，除了當心情緒或意外之外，在工作、投資或商業上又會否有其他徵兆呢？

如果從陰曆四月份新月（5月12日開始）分析，日和月正與水孛星（暗月）會合於香港星盤影響經濟環現的宮位，宮位內亦有代表變化和高科技的天王星，卻正受到土星不良相位的負面影響。綜合來對商業活動及投資市場都不大有利，特別是一直向好的新經濟股或科技龍頭公司，都容易發生突然其來的變化。另一個現象便是水星會合月北交點，月中以後可留意美匯可能會有較大波動變化，掌握好進退之機外匯投資可能帶來利潤。正好農曆四月份根據紫微斗數的四化星為破軍化祿、巨門化權、太陰化科、貪狼化忌，整個組合主容易東作西成，意想不利的地方，每有可為之處。特別巨門星流年是化為祿星，月份又再化為權星，配合和其互動關係密切的太陽星，更主利外地，甚或外匯的投資，可以參詳一下。值得留意者為水星將於5月底至6月一段時間於雙子座逆行，當中特別於5月15日及5月29日市場易有意料之外波動變化。

而至5月26日月蝕星盤，土星逆行於經濟宮及新聞宮之間，並持續受到天王星的不良影響，同時冥王星更處於宮內，幸而沒有可能交投會較為淡薄，恐怕可能是不利出口貿易，或某些優惠受限等等，特別宜留意香港和美國之間的貿易關係，對香港實體經濟無疑是雪上加霜了。而農曆四月份的地產宮先後會受到火星和海王星影響，容易先稍為不利，及後又有短暫或不實的承接力，惟須留意資金流向變化，因為海王星本身是虛假不實的景氣，並且於星盤內也是和主要行星構成不良的組合，可能並不反影實際的市場需求和屬短暫現象。

▲ 超級月亮和遠地點的大小分別（Nasa）

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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